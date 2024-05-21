Член столичного горсобрания: социал-демократы русифицируют Таллинн, еще они эстофобы

«В этом нет ничего удивительного, ведь вся эта эстофобская компашка когда-то была образована на базе и при содействии Русской партии в Эстонии. Добавим к этому нескрываемое зарабатывание российских денег, непоколебимую поддержку русскоязычного образования и защиту избирательных прав захватчиков Эстонии и мы получим настоящую русскую партию с щепоткой эстонских глобалистов и либеральных коллаборационистов», - написал Урмас Рейтельманн, добавив, что пусть те, кто считал Центристскую партию a priori русской партией, хорошенько подумают и спят спокойно.

По словам Рейтельманна, на последнем заседании Таллиннского горсобрания Пяртель-Пеэтер Пере позволил себе очень грубое замечание в адрес своих коалиционных партнеров - социал-демократов, а Айвар Рийсалу призвал пристально следить не только за центристами-перебежчиками, но и за соцдемами.

«Даже в своих самых ярких фантазиях я не могу представить, что власть трижды "избранного" мэром отпрыска русского олигарха в Таллинне продержится долго. Весна будет веселой», - уверен Рейтельманн.

Напомним, что накануне общее собрание Ласнамяэского отделения Социал-демократической партии избрало новым председателем отделения на ближайшие два года Кирилла Клауса. Как председатель отделения он также вошел в правление Таллиннского округа партии.

Кирилл Клаус возглавлял Ласнамяэское отделение социал-демократов с 2018 по 2022 год и оставил этот пост после того, как в начале 2022 года был избран заместителем председателя Таллиннского округа партии.

«Управление Ласнамяэским отделением - ответственная работа, и я рада, что Кирилл Клаус снова занял этот пост. Социал-демократам предстоит проделать огромную работу по дальнейшему укреплению Ласнамяэского отделения. Верю, что под руководством Кирилла Клауса мы сможем привлечь много новых жителей Ласнамяэ к деятельности Социал-демократической партии», – сказала председатель Таллиннского округа партии Мадле Липпус.

«Для меня большая честь и ответственность снова стать у руля Ласнамяэского отделения партии. Главная задача новоизбранного правления и всего отделения - помочь партии получить на предстоящих муниципальных выборах как можно больше голосов и тем самым внести свой вклад в то, чтобы и после выборов место мэра Таллинна досталось социал-демократам. Это реально», - сказал Кирилл Клаус.

Помимо Виктории Ерофеевой, заместителями председателя отделения избраны Аве Хермас, Александер Вальдманн и Антония Наэль. В правление также избраны Сирье Ребане, Яна Кожевникова, Владислав Зайцев, Милла Курвитс, Анастасия Якобсон и Димитрий Сазанов.