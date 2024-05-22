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ФОТО Житель Таллинна жалуется на неудобства: табло с расписанием автобусов невозможно рассмотреть

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
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Автобусная остановка.
Автобусная остановка. Фото: Arvo Meeks

Читатель Максим пожаловался на неудобства, возникшие при попытке рассмотреть расписание автобусов на световом табло, расположенном на остановке «Пост нр.6» в районе Балтийского вокзала.

«В солнечную погоду, как сегодня, текст на табло с расписанием автобусов практически неразличим, - говорит он. - Приходится обходить его со всех сторон и всматриваться, чтобы понять, работает ли оно вообще».

Читатель отметил, что это создает проблемы не только для пожилых людей и пассажиров с плохим зрением, но и для всех, кто пользуется общественным транспортом.

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