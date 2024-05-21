Полиция в Таллинне вплотную занялась водителями, выезжающими на полосы общественного транспорта

Перевод: Павел Соболев

С сегодняшнего дня по четверг в центре внимания будут водители личных машин, выезжающие на полосы общественного транспорта в Таллинне. По словам Таави Кирсса, руководителя службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры, многие водители транспортных средств используют полосы общественного транспорта не по назначению.

«Автомобилисты используют эти полосы прежде всего для удобства и экономии времени. Однако из-за этого на полосах, предназначенных для общественного транспорта, возникают пробки, из-за чего пользователи общественного транспорта опаздывают. Чтобы общественный транспорт передвигался быстрее и комфортнее, в ближайшие три дня мы будем уделять больше внимания тем водителям, кто едет по автобусным полосам», - добавил Кирсс.

По словам начальника патрульного отдела Муниципальной полиции Таллинна Валдо Пыдера, в случае проезда по полосам общественного транспорта такси проверки идут выборочно, то есть иногда проверяется, есть ли в такси клиент, что дает право пользоваться полосой, предназначенной для общественного транспорта. «Нарушения чаще всего происходят в утренний час пик, когда возникают пробки и у водителей сдают нервы. Часто причиной нарушения называется то, что у человека назначена важная встреча. Но причины называются разные».

За безосновательное использование полосы общественного транспорта может быть наложен штраф в размере 20 евро.

Во время сегодняшнего утреннего рейда на Пярнуском шоссе, улицах Винеэри и Лийвалайя сотрудники правоохранительных органов сосредоточились в первую очередь на разъяснительной работе, однако за более серьезные нарушения были выписаны четыре предупредительных штрафа.

«Автобусная» полоса предназначена для: общественного транспорта, такси с пассажирами

электромобилей

автомобилей экстренных служб, выполняющих служебные задачи

выполнения поворота

высаживания или посадки пассажиров личного автомобиля (при условии, что это не мешает общественному транспорту)