Мошенническая схема в Facebook: жительница Эстонии лишилась более 20 000 евро

Женщина, которая начала торговать акциями, увидев рекламу в Facebook, попала на мошенническую платформу, где вложила в общей сложности почти 23 000 евро.

«Женщина торговала на различных платформах, а когда захотела забрать заработанные деньги, у нее потребовали еще денег. Как заявили ей мошенники, чтобы получить свой заработок нужно сделать дополнительную инвестицию», - отметили в полиции.

Почувствовав неладное, потерпевшая обратилась в полицию. В общей сложности жертва мошенников понесла убытки на сумму около 23 000 евро.