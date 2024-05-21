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Мошенническая схема в Facebook: жительница Эстонии лишилась более 20 000 евро

BNS
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Попытка заработать на торговле акциями посредством платформы в интернете закончилась для жительницы Тарту потерей почти крупной суммы денег. Об этом сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны.

Женщина, которая начала торговать акциями, увидев рекламу в Facebook, попала на мошенническую платформу, где вложила в общей сложности почти 23 000 евро.

«Женщина торговала на различных платформах, а когда захотела забрать заработанные деньги, у нее потребовали еще денег. Как заявили ей мошенники, чтобы получить свой заработок нужно сделать дополнительную инвестицию», - отметили в полиции.

Почувствовав неладное, потерпевшая обратилась в полицию. В общей сложности жертва мошенников понесла убытки на сумму около 23 000 евро.

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