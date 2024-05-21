Найскодукайтсе приглашает в летние лагеря «Будь готов!», один из них будет двуязычным

Перевод: Павел Соболев

Первый лагерь пройдет на Синимяэских высотах 1 июня и будет двуязычным. Второй лагерь пройдет 20-21 июля в Мяннику в Харьюмаа.

Целью организации лагерей является повышение осведомленности и готовности людей к различным кризисным ситуациям. Лагерь на тему безопасности - хорошая возможность пройти обучение на необходимые для жизни темы. Найскодукайтсе уже шесть раз организовывала подобный лагерь, и за эти годы обучение прошли почти пятьсот женщин со всей Эстонии.

Лагерь бесплатный для участников и имеет практическую направленность: каждую тему можно освоить, можно попробовать все самостоятельно. Вы сможете попрактиковаться в оказании первой помощи, попробовать самостоятельно потушить пожар и научиться справляться с жизнью в лесу. Кроме того, участники смогут заглянуть в мир военного искусства, то есть попообовать замаскироваться, узнать, как солдаты готовят себе еду в лесу, потренироваться во взаимодействии, пострелять, а также переночевать в солдатской палатке.

Поскольку лагерь на Синимяэских высотах однодневный, а лагерь в Мяннику - двухдневный, в программе лагерей есть небольшие различия. Подробнее о содержании программ лагерей можно узнать здесь.

Регистрация для участия в первом лагере заканчивается 22 мая, для участия во втором - 30 июня.

По словам Элизы Яаксон, специалиста по развитию Наискодукайтсе, такие лагеря пользуются популярностью. «Интерес к лагерям велик именно потому, что там можно получить знания и практические навыки от оказания первой помощи до самообороны, или от походной мудрости до приобретения запасов для эвакуации из дома. Мы ждем, чтобы к лагерям Найскодукайтсе присоединились бы и женщины, которые уже участвовали в лагере в предыдущие годы, и которых до сих пор интересуют эти темы; члены организации и сами проходят подобную подготовку уже углубленно во время различных учений и тренингов», - рассказала Яаксон.

При организации лагерей также позаботились о том, чтобы женщины не были вынуждены остаться без лагеря из-за отсутствия няни; участники могут привести в лагерь своих детей в возрасте старше семи лет, для которых будут организованы уроки безопасного поведения в лесу в подходящей игровой форме.

Найскодукайтсе - общеэстонская добровольческая организация женщин, которая способствует обороне государства и развитию общества, участвуя в деятельности Кайтселийта, просвещая граждан и сохраняя патриотические традиции.

В качестве одного из важных направлений Найскодукайтсе развивает сферу защиты населения. Каждый член организации может постоять за себя в чрезвычайной ситуации и помочь другим. На данный момент в женской организации насчитывается более 3800 членов.