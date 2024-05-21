Полиция ищет очевидцев ДТП в Ласнамяэ

18 мая на перекрестке улиц Ласнамяэ и Маяка имело место дорожно-транспортное происшествие. 37-летний мужчина обеспечивал безопасность перемещения людей в рамках мероприятия Tour d'ÖÖ. Рядом с волонтером был красный велосипед, на самом мужчине был светоотражающий жилет.

По предварительным данным, в 20.50 черный внедорожник BMW врезался в велосипед мужчины, который, в свою очередь, задел его ногу, в результате чего мужчина получил травму. После столкновения автомобиль дал задний ход, и затем быстро поехал в сторону улицы Маяка.

Личность водителя BMW установлена, но для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия полиция просит всех, кто стал его свидетелем или имеет его видеозапись, сообщить об этом по электронной почте ille.parnoja@politsei.ee, или же позвонить по номеру телефона 612 56 39.