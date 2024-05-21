Фото Жуткое происшествие: летевший со скоростью 177 км/ч мяч попал женщине в лицо

Инцидент произошел, когда Бо Бишетт из команды «Торонто» вступил в игру. Он ударил по мячу с такой силой, что тот полетел на трибуны и в итоге попал в болельщицу Лиз МакГуайр.

Мяч, летевший по приведенным в прямом эфире данным со скоростью 177 км/ч, попал прямо в лицо болельщице. Еще обиднее было то, что МакГуайр не смогла даже оставить мяч себе – он отскочил и его быстро забрал себе другой болельщик.

После матча пострадавшая опубликовала в соцсетях фотографии, на которых видна серьезность удара. На левой фотографии видна большая шишка – этот кадр сделан сразу после матча. А жуткий синяк, который виден на правой фотографии, был запечатлен уже дома.

Hey @BlueJays I got my face mashed in by a 110mph foul off Bo Bichette's bat. I didn't even get the ball. I even stayed till the end of the game. Any way you can hook a girl up? #tothecore #bluejays pic.twitter.com/uXJqXenVLm — Liz McGuire (@lizzzzzzzzzzy) May 19, 2024

Понятное дело, комментаторы были обеспокоены состоянием здоровья Лиз МакГуайр, но пострадавшая заверила, что сразу после матча отправилась в больницу. Она также добавила, что даже если бы ожидала этого мяча, все равно не смогла бы его поймать, потому что он летел на сумасшедшей скорости.

На данный момент известно, что клуб компенсирует МакГуайр ее травму. Кроме того, производитель карточек с изображением игроков Topps объявил, что выпустит 110 карточек с изображением синяка МакГуайр (это число связано с тем, что мяч был отбит на скорости 100 миль в час (177 км/ч), и все они будут вручены женщине.

Хотя на играх MLB перед трибунами натянуты защитные сетки, они все же имеют определенную высоту. Fox News пишет, что в истории бейсбола случались гораздо более серьезные происшествия, когда в сидящих на трибунах болельщиков попадали мячи или даже биты.

𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: We made a custom Topps Now trading card of Liz McGuire: the fan who took a 110MPH Bo Bichette foul ball to the head and STAYED AT THE GAME.



We produced exactly 110 copies, and we’re gifting them all to @lizzzzzzzzzzy.



Liz, you’re a champ! 👑❤️ pic.twitter.com/7B9eKyharg — Topps (@Topps) May 20, 2024