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Фото Жуткое происшествие: летевший со скоростью 177 км/ч мяч попал женщине в лицо

rus.postimees.ee
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Бо Бишет отбивает мяч.
Бо Бишет отбивает мяч. Фото: GREG FIUME

В минувшие выходные на домашнем бейсбольном матче «Торонто Блю Джейс» произошел ужасный инцидент - летящий на огромной скорости мяч попал сидевшей на трибуне женщине прямо в лицо.

Инцидент произошел, когда Бо Бишетт из команды «Торонто» вступил в игру. Он ударил по мячу с такой силой, что тот полетел на трибуны и в итоге попал в болельщицу Лиз МакГуайр.

Мяч, летевший по приведенным в прямом эфире данным со скоростью 177 км/ч, попал прямо в лицо болельщице. Еще обиднее было то, что МакГуайр не смогла даже оставить мяч себе – он отскочил и его быстро забрал себе другой болельщик.

После матча пострадавшая опубликовала в соцсетях фотографии, на которых видна серьезность удара. На левой фотографии видна большая шишка – этот кадр сделан сразу после матча. А жуткий синяк, который виден на правой фотографии, был запечатлен уже дома.

Понятное дело, комментаторы были обеспокоены состоянием здоровья Лиз МакГуайр, но пострадавшая заверила, что сразу после матча отправилась в больницу. Она также добавила, что даже если бы ожидала этого мяча, все равно не смогла бы его поймать, потому что он летел на сумасшедшей скорости.

На данный момент известно, что клуб компенсирует МакГуайр ее травму. Кроме того, производитель карточек с изображением игроков Topps объявил, что выпустит 110 карточек с изображением синяка МакГуайр (это число связано с тем, что мяч был отбит на скорости 100 миль в час (177 км/ч), и все они будут вручены женщине.

Хотя на играх MLB перед трибунами натянуты защитные сетки, они все же имеют определенную высоту. Fox News пишет, что в истории бейсбола случались гораздо более серьезные происшествия, когда в сидящих на трибунах болельщиков попадали мячи или даже биты.

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