Возникший в субботу лесной пожар в Ида-Вирумаа сегодня надеются полностью взять под контроль

Перевод: Павел Соболев

Сегодня в зоне пожара ведутся завершающие работы по тушению, определяются последние очаги возгорания и в отдельных местах же убираются шлангопроводы.

В центр экстренной помощи сообщение о пожаре поступило в 15.08 в субботу. Когда спасатели прибыли по месту вызова, лес и торфяная почва горели в больших масштабах. В воскресенье работы по тушению продолжились, и огонь распространился на пять гектаров, о чем сообщил представитель Идаского спасательного центра.

Активные работы по тушению были прекращены в воскресенье, но на месте на всю ночь осталась кризисная группа. Утром в понедельник работы по тушению продолжились, площадь возгорания к тому времени сократилась до двух гектаров, однако по всей выгоревшей площади еще оставались очаги возгорания.

В зоне пожара торфяная почва; имеется как зона после вырубки, так и более старый, и молодой лес. Подъехать к зоне пожара можно было только на вездеходах; были проложены шлангопроводы длиной в один километр, воду также подвозили цистернами.

В тушении принимали участие спасатели из Йыхви, Кивиыли, Кунда, Нарвы, Силламяэ и Раквере, а также волонтеры команды «Аасукалда». В последние дни им помогали профессиональные спасатели из Ийзаку и спасатели-добровольцы из Мяэтагусе и Пуртсе.

Спасательный департамент напоминает, что на данный момент в Эстонии существует высокий риск возникновения пожаров из-за засушливой погоды, и просит людей быть предельно осторожными при передвижении на природе.