ЭТО НЕ СТЫДНО! Маленькие друзья - большие радости: работник таллиннского секс-шопа приоткрыла завесу мира игрушек для взрослых

В этом выпуске мы погружаемся в захватывающий и часто табуированный мир взрослых игрушек и аксессуаров. Нашей темой станут каучуковые изделия, презервативы, смазки, фалосы и другие пикантные товары, которые можно найти в секс-шопах.

Ольга поделится профессиональными секретами, расскажет, как правильно выбирать и использовать эти товары, чтобы они приносили максимальное удовольствие и безопасность. Она также развеет некоторые мифы и стереотипы, которые окружают эту индустрию.

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о том, как взрослые игрушки могут разнообразить вашу интимную жизнь, и почему стесняться этого совершенно не стоит. Это будет интересный и откровенный разговор, который поможет вам взглянуть на этот мир с новой стороны.

Подкаст «Это Не Стыдно!» В студии Ольга - работник секс-шопа. Ведущие Максим Милованов и Арменуи Геройская. Фото: Тайро Луттер

- Как ты оказалась в этом бизнесе? Как ты пришла работать в эротический магазин?

- В Eros Butiik я пришла два года назад. Так получилось, что я искала для себя в Интернете конкретный товар и наткнулась на этот магазин. Увидев огромнейший ассортимент мировых брендов, я решила, что должна туда пойти. На следующий день по пути в этот магазин я поняла, что хочу там работать. Сегодня я консультирую клиентов, а также помогаю с подбором товаров для продажи.

- То есть ты пришла, и тебя сразу взяли?