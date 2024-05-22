В этот раз ведущие подкаста «Это Не Стыдно!» Максим Милованов и Арменуи Геройская пригласили в студию интересную гостью, благодаря которой слушатели смогут окунуться в мир сексуальной каучуковой продукции, то есть игрушек для взрослых. Наша гостья - Ольга, консультант эротического магазина Eros Butiik.
ЭТО НЕ СТЫДНО! ⟩ Маленькие друзья - большие радости: работник таллиннского секс-шопа приоткрыла завесу мира игрушек для взрослых
В этом выпуске мы погружаемся в захватывающий и часто табуированный мир взрослых игрушек и аксессуаров. Нашей темой станут каучуковые изделия, презервативы, смазки, фалосы и другие пикантные товары, которые можно найти в секс-шопах.
Ольга поделится профессиональными секретами, расскажет, как правильно выбирать и использовать эти товары, чтобы они приносили максимальное удовольствие и безопасность. Она также развеет некоторые мифы и стереотипы, которые окружают эту индустрию.
Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о том, как взрослые игрушки могут разнообразить вашу интимную жизнь, и почему стесняться этого совершенно не стоит. Это будет интересный и откровенный разговор, который поможет вам взглянуть на этот мир с новой стороны.
- Как ты оказалась в этом бизнесе? Как ты пришла работать в эротический магазин?
- В Eros Butiik я пришла два года назад. Так получилось, что я искала для себя в Интернете конкретный товар и наткнулась на этот магазин. Увидев огромнейший ассортимент мировых брендов, я решила, что должна туда пойти. На следующий день по пути в этот магазин я поняла, что хочу там работать. Сегодня я консультирую клиентов, а также помогаю с подбором товаров для продажи.
- То есть ты пришла, и тебя сразу взяли?
- Нет, меня не сразу взяли. Меня попросили написать отзывы на те товары, которые у меня уже есть. Также в тот момент они сильно нуждались в русскоговорящем продавце.
- Получается, что человек, ничего не смыслящий в этой теме, не сможешь придти и сразу начать работать? У него должен быть личный опыт?
- Да, обязательно! Потому что товаров очень много, они все разные, некоторые очень специфические, и без определенных знаний просто невозможно консультировать.
- Какие товары являются самыми популярными?
- На каждый товар найдется свой клиент. А самый популярный товар - это презервативы.
Ольга также рассказала, что их магазин часто посещают как музей, ведь многие товары и сам интерьер - это настоящие произведения искусства. Конечно, не обходится и без хулиганов и подростков-шутников, но Ольга умеет с ними справляться. Она превращает пранкеров и шутников в заинтересованных посетителей, словно экскурсовод, проводя их по удивительному миру взрослых игрушек.
О чем еще говорим в подкасте:
- Что покупают чаще в секс-шопе, а что не покупают вовсе?
- Какая продукция пользуется особым спросом?
- Как подобрать подходящий размер презерватива?
- Какие высокотехнологичные игрушки существуют на современном рынке эротической продукции?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Это Не Стыдно!».
«Это Не Стыдно!» - подкаст, где откровенно обсуждаются темы любви, отношений и секса. Присоединяйтесь к нам на портал Limon.ee, чтобы исследовать эти важные аспекты жизни в атмосфере открытости и принятия, где каждый вопрос имеет значение, а каждый ответ помогает лучше понять себя и других.