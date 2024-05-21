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В Кохтла-Ярве водитель грузовика получил смертельный удар током

BNS
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Поминальная свеча.
Поминальная свеча. Фото: Visionalmedia

В понедельник в Кохтла-Ярве водитель грузовика не справился с управлением, задел линию электропередачи и погиб на месте происшествия от удара током.

Об этом сообщила пресс-служба Идаской префектуры, по данным которой в понедельник в центр тревоги поступило сообщение о несчастном случае на производстве в Кохтла-Ярве, где 55-летний мужчина на грузовике задел линию электропередачи.

Сильный разряд тока убил водителя на месте происшествия.

Полиция выяснит точные обстоятельства инцидента в рамках уголовного дела.

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