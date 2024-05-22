Главком Сил обороны Мартин Херем на днях выступил с заявлением, что лишь 28 процентов поступающих на срочную службу призывников соответствуют минимальным требованиям теста контроля физподготовки, и поэтому объем общей физподготовки в государственной учебной программе должен быть увеличен. О том, впрямь ли физическая форма молодежи в Эстонии так плоха и как можно исправить ситуацию, а также обо многом другом в студии Postimees порассуждал младший сержант запаса Сил обороны Эстонии Ксаверий Петров.
Младший сержант запаса: прелесть армии в том, что все худые там наберут вес, а полные похудеют
Выдержки из беседы:
- Вскоре после завершения учений Kevadtorm Мартин Херем обратился к министру образования Кристине Каллас с выражением обеспокоенности по поводу низких показателей физической подготовки выпускников школ. Когда вы в свое время поступили на срочную службу в армию, вы тоже почувствовали, что школьных уроков физкультуры было явно недостаточно, чтобы и сдавать армейские тесты, и выполнять задания?
- Да, абсолютно так. В принципе из всего моего призыва, а на тот момент их было 180 человек, с первой попытки так называемый НАТО-тест сдали только человек десять. Там было три дисциплины: бег, скручивание, то есть упражнения на пресс, и отжимания, и сдавшими НАТО-тест считались только те, кто справлялся со всеми тремя этими дисциплинами. Если хоть одна дисциплина была не сдана, то и весь НАТО-тест считался невыполненным. То есть совершенно ясно, что полученной в школе подготовки было недостаточно.
- Проблема, о которой говорит Мартин Херем, действительно решаема с помощью простого увеличения количества уроков физкультуры в школах, или важно менять не только количество, но и содержание? От каких видов физических упражнений, с вашей точки зрения, не очень много толку и в армии, и в жизни, а каким, напротив, следовало бы уделять больше внимания, чем уделяется?
- Точно стоит больше внимания уделить упражнениям, которые повышают уровень физической силы. Упражнениям с использованием снарядов - гантелей, штанги... В принципе, только одного грифа, который весит около двадцати килограммов, уже будет достаточно для начинающего заниматься спортом человека.
В школе, насколько я помню, подобных физических упражнений практически не было. Было больше занятий гимнастикой, то есть это, так сказать, совсем легкая физкультура. Но в то же время было много футбола, баскетбола, волейбола, и нужно признать, что участие в этих командных играх повышает выносливость. Это хорошо, но возникает вопрос, растет ли от этих игр физическая сила, и мое мнение таково, что особо не растет.
- Есть ли какие-то вещи на школьных уроках физкультуры, которые не приносят никакой пользы? Толкание ядра или метание копья, например...
- Какая-то польза есть от любых упражнений. Но в армии, конечно, все упражнения пожестче. Первые месяца два в армии очень тяжело, ты иногда думаешь, что вот-вот потеряешь сознание, когда, например, тебе нужно пробежать за пятнадцать минут три километра. Но с каждой неделей начинаешь чувствовать себя все сильнее и сильнее.
Армия - прекрасное место в том плане, что люди, у которых недостаток веса, его набирают, а те, у кого излишек, вес сбрасывают. Появляется необходимый баланс.
- Минимальные требования контрольного теста физической подготовки Минобороны требуют выполнения не менее сорока отжиманий за две минуты, 46 приседаний за то же время, а также преодоления дистанции в три километра менее чем за 16 минут. Таких результатов действительно большинство молодых людей не может показать без регулярных занятий спортом? Просто более или менее активного и здорового образа жизни мало?
- Ну, я вот, например, самый свой первый НАТО-тест не сдал. У меня возникли проблемы со скручиванием, то есть с упражнениями на пресс. А вот нормы по отжиманиям и бегу удалось сразу выполнить. Но однозначно на этот вопрос ответить сложно, потому что многое же зависит от генетики каждого человека.
Например, у меня был один сослуживец, который вообще никогда не занимался спортом, при этом он был худым как соломинка. И он сдал этот тест с первого раза. Просто, вероятно, по той причине, что генетически был хорошо предрасположен к таким нагрузкам.
- Развитие выносливости - очень ресурсозатратная деятельность, не только в смысле сил, но и времени. Реально ли, пока человек еще учится в школе, соблюдать баланс между такими тренировками и занятиями по предметам? Нет ли опасности так увлечься подготовкой к службе в армии, что это пойдет в ущерб сдаче экзаменов и подготовке к поступлению в университет?
- Не думаю, что есть такая опасность, ведь самое простое упражнение, с помощью которого повышается выносливость, это бег. Для бега достаточно каждый день находить хотя бы пятнадцать минут. С утра или же вечером, уже после учебы. Всегда можно найти время на маленькую пробежку. За пятнадцать минут в умеренном темпе можно пробежать два километра. Даже это уже окажет положительное воздействие.
И если начать бегать за полгода до постановки на армейский учет, то в этот период можно успеть постепенно увеличить и время, отводимое на это занятие, и дистанцию. Но если кто-то так и будет продолжать бегать только по пятнадцать минут, то и от этого точно хуже не будет.
- Херем рекомендует в качестве одного из важных упражнений при обучении на гимназической ступени прохождение с 10-килограммовым рюкзаком дистанции в десять километров в быстром темпе. Если гимназисты будут таким заниматься, поможет ли это им уже в качестве призывников сдать тест на физподготовку с первого раза, как вы думаете?
- Бег с весом повышает выносливость, идет на пользу организму, но при этом бег с дополнительным грузом едва ли как-то поможет человеку лучше справляться с отжиманиями. Если у человека не развиты бицепсы и мышцы спины, бег особо не поможет решить эти проблемы.
Для наращивания силы нужны физические упражнения, а бег хорош для сжигания веса и повышения выносливости. При первом НАТО-тесте проще будет тому, кто уделял внимание именно отжиманиям и скручиванию. Так что я бы советовал делать и эти упражнения тоже.
- Мартин Херем рекомендует повышать выносливость и физическую форму молодых людей не только на уроках физкультуры, но и в походах. В случае гимназической ступени это могут быть походы по типу лагеря, то есть с несколькими ночевками. Говорится, что такие вещи, как и многие другие предложения Херема, уже внесены в новые учебные программы, которые начнут действовать уже этой осенью. Как вам кажется, это хорошее начинание?
- По моему мнению, это было бы как минимум интересно. А где есть интерес, там возникает и желание.
Но если говорить конкретно об этих походах на десять километров с грузом в десять килограммов, то я думаю, что их можно вводить только класса с девятого. И начинать не сразу с таких нагрузок, а на первых порах совершать марш-броски километра на два-три, и с дополнительным грузом в пару килограммов.
Но тут важны временные рамки, за которые нужно преодолеть это расстояние. Без временных ограничений смысла в таких занятиях немного, потому что, допустим, за восемь часов десять километров пройти совсем нетрудно.
- Девушки в эстонской армии проходят срочную службу только на добровольных основаниях. Наверное, если все эти меры, о которых говорит Мартин Херем, будут реализовываться, желающим ходить в изнурительные походы гимназисткам тоже нужно будет предоставить такую возможность? Или, как правило, в армию на срочную службу приходят такие девушки, у которых с физической формой все прекрасно?
- Нет, и у таких девушек бывают проблемы с физподготовкой. На самом деле и в моем призыве, и в том призыве, который достался нам как сержантам для обучения, суммарно было всего три девочки. Все они были невысокого роста и хрупкой комплекции.
Они не справлялись с тем, чтобы пятнадцать километров нести на своей спине ранец весом в тридцать килограммов. А это самый первый марш-бросок. И сослуживцы, парни, по очереди забирали у них эти ранцы.
Но важно заметить, что для девушек нормативы НАТО-теста ниже, чем для парней. И я думаю, что было бы здорово, если бы и эти ранцы были дня них килограммов на пять легче.
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