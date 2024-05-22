Младший сержант запаса: прелесть армии в том, что все худые там наберут вес, а полные похудеют

- Ну, я вот, например, самый свой первый НАТО-тест не сдал. У меня возникли проблемы со скручиванием, то есть с упражнениями на пресс. А вот нормы по отжиманиям и бегу удалось сразу выполнить. Но однозначно на этот вопрос ответить сложно, потому что многое же зависит от генетики каждого человека.

Например, у меня был один сослуживец, который вообще никогда не занимался спортом, при этом он был худым как соломинка. И он сдал этот тест с первого раза. Просто, вероятно, по той причине, что генетически был хорошо предрасположен к таким нагрузкам.

- Развитие выносливости - очень ресурсозатратная деятельность, не только в смысле сил, но и времени. Реально ли, пока человек еще учится в школе, соблюдать баланс между такими тренировками и занятиями по предметам? Нет ли опасности так увлечься подготовкой к службе в армии, что это пойдет в ущерб сдаче экзаменов и подготовке к поступлению в университет?

- Не думаю, что есть такая опасность, ведь самое простое упражнение, с помощью которого повышается выносливость, это бег. Для бега достаточно каждый день находить хотя бы пятнадцать минут. С утра или же вечером, уже после учебы. Всегда можно найти время на маленькую пробежку. За пятнадцать минут в умеренном темпе можно пробежать два километра. Даже это уже окажет положительное воздействие.