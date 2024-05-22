В студии Postimees младший сержант запаса: что нужно изменить в школах для повышения уровня физподготовки призывников?

- Проблема, о которой говорит Мартин Херем, действительно решаема с помощью простого увеличения количества уроков физкультуры в школах, или важно менять не только количество, но и содержание? От каких видов физических упражнений в школьной программе не очень много толку и в армии, и в жизни, а каким, напротив, следовало бы уделять больше внимания, чем уделяется?

- Мартин Херем предложил увеличить в государственной учебной программе объем общефизических упражнений на развитие силы и выносливости. Развитие выносливости - очень ресурсозатратная деятельность, не только в смысле сил, но и времени; реально ли тут соблюдать баланс между такими тренировками и учебой по другим предметам? Нет ли опасности так увлечься подготовкой к службе в армии, что это пойдет в ущерб сдаче экзаменов и подготовке к поступлению в университет?

- Учителя физкультуры, которые в последние дни комментировали для СМИ слова Мартина Херема, говорили, что самая главная причина плохой физической формы старшеклассников - в телефонах и компьютерах, в которых современная молодежь проводит огромное количество времени. Наверняка эта тенденция очевидна не только в Эстонии. Не утопична ли надежда переломить эту тенденцию? В армии у человека нет выбора, но в гражданской жизни даже в школе очень трудно склонить людей делать то, что им не хочется. Не неизбежна ли ситуация, когда физической формой молодых людей все-таки будет заниматься именно армия?

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