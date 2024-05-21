СМИ: в ЕС согласовали план по использованию доходов от замороженных активов РФ

«Мы одобрили в ЕС план использования доходов от замороженных активов ЦБ РФ для помощи Украине», - написал он в соцсети X.

По данным Липавского, за текущий год данная схема позволит получить до трех миллиардов евро, 90% этой суммы планируется использовать для поддержки украинской армии.

Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

В свою очередь Bloomberg отмечает, что, по плану ЕС, Украине будет предназначена прибыль, получаемая от этих активов с 15 февраля 2024 года.

Ожидается, что в дальнейшем активы будут приносить прибыль в размере около пяти миллиардов евро ежегодно, отмечается в сообщении. Украина, согласно плану, будет получать помощь два раза в год.

Министр финансов председательствующей в Совете ЕС Бельгии Винсент ван Петегем заявил 14 мая о возможности принятия на этой неделе официального решения об использовании доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских авуаров.

«Бельгийское председательство удовлетворено тем, что удалось достичь соглашения (по активам РФ) после месяцев сложных технических переговоров. Это соглашение должно быть официально утверждено на следующей неделе», - сказал бельгийский министр на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и Европейская комиссия выдвинули в марте предложение использовать 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на вооружения для Украины.