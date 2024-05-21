ФОТО Компания Elektrilevi открыла в Кадриорге музей-подстанцию

Перевод: Павел Соболев

Символическую ленточку на открытия музея-подстанции Elektrilevi перерезали председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм, член правления Расмус Армас, технический руководитель отдела базового оборудования Elektrilevi и создатель музея Райво Ребане, а также Марилин Михкельсон, генеральный директор Департамента охраны памятников старины.

«Новый музей-подстанция Elektrilevi дает хорошее представление об электрификации Таллинна и напоминает нам, что подключение электричества к нашим домам является результатом десятилетий и усилий многих людей. В музее подстанции мы будем регулярно организовывать экскурсии, а также приглашаем всю молодежь из основных школ и гимназий знакомиться с историей электрификации», - сказал Хярм.

Здание подстанции Вейзенберги было построено в 1938 году, когда в Таллинне уже шла полным ходом электрификация и всего насчитывалось около 150 подстанций, соответствующих эпохе распределительного оборудования среднего и низкого напряжения, а также имеющих трансформаторы той эпохи. Кроме того, ознакомительные стенды отражают историю распространения электричества в Эстонии и Таллинне до Второй мировой войны. В постоянной экспозиции можно найти интересные электрические устройства, измерительные приборы и другие аксессуары давней эпохи.

Есть в Кадриорге и другие исторические объекты - старейший в Эстонии железобетонный электростолб находится на улице Поска, а в самом парке Кадриорг имеется железный киоск-подстанция.