По словам председателя Центристской партии Михаила Кылварта, прежде всего, абсолютно ложно утверждение, будто Яна Тоом защищает правящий в России режим и патриарха Кирилла.

«Тоом помогла Пюхтицкому монастырю найти юристов в ситуации, когда МВД наняло юридическое бюро, чтобы заставить Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) изменить ее юридический и канонический статус, - пояснил Михаил Кылварт. - При этом известно, что ни ЭПЦ МП, ни монастырь ни словом, ни делом не поддержали позицию патриарха Кирилла по украинской войне».

Во-вторых, как отмечает Кылварт, утверждение Ляэнеметса, будто юридическая помощь монастырю является направленной против государства деятельностью, не отвечает принципам демократии и правового государства.

«Неужели министр намерен записать во врага государства всех граждан и все организации, которые осмелились начать правовые споры с государством, - задается вопросом Кылварт. - Правовое государство означает право любого гражданина на правовую защиту. Ляэнеметс пытается отменить это права, мешая собственные политические амбиции с интересами государства».

В-третьих, неправда, что Тоом защищает Кремль и оплачивает адвокатов. «Ни Тоом, ни Центристская партия не связаны с оплатой услуг адвокатов для Пюхтицкого монастыря, - подчеркнул Кылварт. - Мы ждем от министра опровержения его ложных утверждений».

Накануне Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс прокомментировал заявление евродепутата Яны Тоом о том, что она нашла юристов для Эстонской православной церкви Московского патриархата.

«Поскольку государство не собирается закрывать ни один приход или церковное здание, а желание правительства состоит в том, чтобы разорвать связи Эстонской православной церкви Московского патриархата с Кремлем, единственное, на защиту чего бросилась Яна Тоом, - это Московский Патриархат и рычаги влияния Кремля в Эстонии», - считает министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

«По-другому трудно понять намерение заместителя председателя Центристской партии обратиться в суд против Эстонского государства и наших вполне обоснованных опасений по поводу безопасности», - полагает Ляэнеметс.

В понедельник евродепутат Яна Тоом заявила, что обсуждающийся в последнее время вопрос о необходимости отказа Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) от связей с Москвой должен перейти в юридическое поле.

«Для этого нужны соответствующие инструменты, особенно в свете того, что государство уже обзавелось адвокатом. Поэтому мы тоже провели переговоры, с ЭПЦМП будут работать адвокаты Стевен-Христо Эвестус и Артур Князев из адвокатского бюро Sirel & Partnerid», - сообщила Яна Тоом.