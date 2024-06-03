На строительство скейт-парка и памп-трека в Нарве было потрачено много денег из госбюджета. Качество строительства оказалось настолько сомнительным, что уже на третий год они стали разрушаться. Более того, главные пользователи - спортсмены - утверждают, что объекты для катания опасны, так как были построены неправильно. Rus.Postimees разбирался, правда ли, что за миллион евро спортсмены получили опасный трек, и кто ответит, если кто-то на нем пострадает.