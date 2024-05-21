ДЕЛО О МЕРТВОМ МЛАДЕНЦЕ МИД и прокуратура связались с марокканской тюрьмой по поводу жестокого обращения с подозреваемой

Женщина, которая предположительно бросила своего новорожденного ребенка в Сууре-Ляхтре этой зимой, уже второй месяц находится в тюрьме в Марокко. Ее родственники и адвокат Роберт Сарв рассказали, что она несколько раз звонила из тюрьмы и жаловалась, что в изоляторе ее пытают. «Они избивают меня, и я боюсь, что убьют. Здесь со мной обращаются как с преступницей, но я никого не убивала», - сказала обвиняемая одном из телефонных разговоров.

Адвокат, представляющий ее интересы, в растерянности. «Есть разговор в Facebook Messenger, в котором она обещала следователю, что приедет в Эстонию 12 марта, но за три дня до этого ее задержали в Марокко, - сказал Сарв. - Эстония прекрасно знала, что у нашего государства нет никаких отношений и опыта с Марокко, и что эта 30-летняя женщина попадет в тюрьму с арабскими обычаями».

Журналисты обратились в Министерство иностранных дел, чтобы узнать, встречались ли сотрудники консульства Эстонии с задержанной в марокканской тюрьме и что известно о соблюдении ее прав. Она утверждает, что за два месяца ее не допрашивали ни эстонская полиция, ни прокуратура. Это делала только марокканская полиция, несмотря на то, что она неоднократно выражала желание как можно скорее вернуться в Эстонию.

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