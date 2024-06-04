ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Йога со щенками: милый способ отдыха с животными или жестокий маркетинговый ход?

Йога со щенками - это практика, во время которой асаны выполняются в присутствии игривых щенков. Утверждается, что такая йога приносит пользу как участникам занятий, так и маленьким четвероногим. Люди снимают стресс, а собаки социализируются. Все это звучит невероятно мило, но действительно ли так радужно на самом деле?