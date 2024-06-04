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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Йога со щенками: милый способ отдыха с животными или жестокий маркетинговый ход?

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
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Йога со щенками - это практика, во время которой асаны выполняются в присутствии игривых щенков. Утверждается, что такая йога приносит пользу как участникам занятий, так и маленьким четвероногим. Люди снимают стресс, а собаки социализируются. Все это звучит невероятно мило, но действительно ли так радужно на самом деле?

В странах, где эта практика стала популярной, несколько организаций по защите животных призвали людей отказаться от такого занятия и предложили более привычные животным способы общения с ними.

Зоозащитники высказывают опасения по поводу благополучия и комфорта щенков, которые могут испытывать стресс от неожиданных ситуаций и контактов с большим числом незнакомых людей. Также возникает вопрос, является ли использование щенков в качестве привлекательной декорации для йоги этичным и соответствующим их потребностям.

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