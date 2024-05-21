Именно об этом благе мечтает большинство работников

«Учитывая, что, согласно исследованию, очень большое количество людей столкнулось за последний год с рабочим стрессом, который проявляется прежде всего в постоянной усталости, такие ожидания совершенно понятны. О дополнительном отпуске мечтает целых 45 процентов опрошенных, и он возглавляет рейтинг пожеланий работников независимо от пола, национальности или возраста», - рассказала продукт-менеджер Seesam по медицинскому страхованию Марит Рааг.

Особенно ценится возможность взять дополнительный отпуск среди респондентов в возрасте 25-34 лет, из которых 57 процентов утверждают, что это побудило бы их работать усерднее. Если в исследовании 2021 года столь же высокие показатели получили, наряду с дополнительным отпуском, ожидания более гибкого рабочего графика, то в этом году доля респондентов, которым не хватает этого блага, не превысила трети.

«Коронавирусные годы показали, что люди ответственно относятся к своим трудовым обязанностям, даже когда выполняют их в нерабочее время или из домашнего офиса. Очевидно, результаты этого года отражают и то, что во многих компаниях гибкий трудовой график уже стал нормой», - сказала Рааг.

Работники ожидают от работодателя вклада в их здоровье

Как утверждают многие работники, их мотивация повысилась бы, если бы работодатель вносил вклад в укрепление их здоровья. Каждый третий работник из десяти сказал, что его вдохновила бы готовность работодателя выплачивать пособие на занятия спортом, столько же работников мечтают об оплачиваемом работодателем медицинском страховании.