Цена 25 сантиметров: эстонская четверка гребцов пробилась на Олимпиаду в Париже!

Перевод: Павел Соболев

Эстонская четверка (Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон, Йохан Поолак) до самого конца заезда вела крайне напряженную борьбу с четверкой из США и в итоге опередила американцев на 0,13 секунды. С точки зрения расстояния это означало примерно 25 сантиметров. При этом за пятьсот метров до финиша американцы были впереди нашего экипажа примерно с таким же отрывом.

С самого начала заезда уверенно лидировала Норвегия, которая не уступала первой позиции и не давала конкурентам никаких шансов. В заезде, который проходил при температуре воздуха всего в 13 градусов, Норвегия показала результат 5:50,89. Эстония отстала на 1,31 секунды, США - на 1,44 секунды, Франция - на 4,85 секунды. Австралия и Украина проиграли намного больше.

Эстония хорошо стартовала и после первых пятисот метров была второй, отставая от лидера на 0,57 секунды. Французы отставали на 0,03 секунды, австралийцы - на 0,32. На половине дистанции, то есть после тысячи метров, Эстония опережала преследователей из США и Австралии более чем на полсекунды.

Затем американцы совершили мощный спурт и догнали Эстонию. На последней четверти дистанции гребцы обоих экипажей изо всех сил работали веслами, и у эстонцев оказалось чуть больше мощи!

На парижской Олимпиаде в соревнованиях по академической гребле в этом классе лодок примут участие девять экипажей, и все они будут из Европы! Нидерланды, Италия, Польша, Великобритания, Германия, Швейцария и Румыния получили олимпийские путевки на прошлогоднем чемпионате мира. Теперь к нам добавились Норвегия и Эстония.