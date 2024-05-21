Звуки канонады и вальсы выпускников. Что происходит в Харькове во время наступления России на границе

Россияне часто бьют по городу переделанными управляемыми боеприпасами, или УАБами (управляемыми авиабомбами). Их взрывы звучат более глухо по сравнению с обычными ракетами от установки С-300. Но несмотря на относительно небольшой заряд, они выносят окна, срывают балконы и двери во всех многоэтажках рядом с местом разрыва.

Через полчаса становится известно, что очередной такой взрыв произошел за городом.

Чем дальше от Харькова, тем страшнее

С тех пор, как Харьков снова оказался в центре внимания СМИ, я постоянно получаю запросы. Коллеги, друзья и знакомые, которые находятся не здесь, все вместе спрашивают, как я.

Я уже несколько раз говорила с Марией (имя изменено). Это больше, чем было в течение последних полугода или даже года. В 2022-м она бежала из города с маленьким ребенком на руках, тогда ее девочке только исполнилось три года. Сейчас Маша находится в Колумбии и преподает, как и до этого, испанский и французский языки онлайн.

В последнее время одна из учениц доводит ее до сумасшествия. Едва ли не на каждом уроке, начитавшись новостей, она страдает по полностью уничтоженному и захваченному Харькову.