МИД Эстонии выделяет на нужды Украины еще более 600 000 евро

Перевод: Павел Соболев

Отдел по связям с общественностью Министерства иностранных дел сообщил, что 352 695 евро будут использованы в рамках деятельности некоммерческой организации Eesti Pagulasabi для многоцелевой финансовой помощи в наиболее уязвимых регионах Украины, для улучшения быта людей в Украине и среди украинских беженцев в Грузии.

С помощью 303 752 евро некоммерческое объединение Mondo организует летние лагеря послешкольного образования для запорожских школьников и предложит поддержку в области психического здоровья людям в Украине.

«Жители Украины, включая маленьких детей, платят высокую и болезненную цену из-за российского террора. Ежедневные атаки, в том числе в Харьковской области в последние недели, привели к гибели мирных жителей, разрушению зданий и вынужденному покиданию тысячами уязвимых людей своих домов. Наш долг - всячески поддерживать их», - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»).

«Благодаря нашим стратегическим партнерам мы со своей помощью быстрее всего достигаем тех, кто в помощи нуждается».

По данным Министерства иностранных дел, примерно 14,6 млн человек в Украине будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2024 году, причем наиболее острой эта потребность будет в прифронтовых районах.

Министерство иностранных дел помогало Украине в основном на двусторонней основе через партнеров по оказанию стратегической гуманитарной помощи, а также через Международный комитет Красного Креста и организации гуманитарной помощи под эгидой ООН. Кроме того, была отправлена ​​разнообразная помощь в виде конкретных предметов, в последнее время это в основном медицинское оборудование, транспортные средства и энергоносители.

Объем гуманитарной помощи Украине со стороны всех секторов Эстонии на данный момент составил уже не менее 26,6 млн евро, из которых вклад государственного сектора составил 7,5 млн евро.