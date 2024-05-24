В магазинах NS King в продаже были обнаружены дешевые рюкзаки и сумки, на которые были размещены логотипы известных дорогих брендов. Представительница сети магазинов сообщила, что проблема была в их поставщике и на данный момент все эти товары изъяты из продажи.

«В этом обувном магазине продают подделки! Сразу можно обратить внимание на рюкзаки бренда Off-White, цена которых 20.96 евро и это цена не для клиентов (для клиентов магазина еще дешевле - 19,56 евро - прим. ред.). Любая вещь от этой фирмы, тем более сумки и рюкзаки, стоят больших денег. Помимо цены, нас с мужем смутило качество рюкзака, поскольку прошит он был одним швом и местами торчали нитки! Насколько мне известно, в странах Европы запрещено продавать подделки», - сообщила Rus.Postimees она.