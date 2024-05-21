В Эстонию вот-вот придет самый настоящий зной

Как передала пресс-служба Агентства окружающей среды, в ночь на четверг в Эстонии ожидается ясная погода. Ветер восточных направлений, 3-9, на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла. В четверг днем будет солнечная погода, ветер восточный - северо-восточный, 4-10, в Западной Эстонии порывами до 14 м/сек. Температура воздуха днем 20-26, на открытом ветру побережье до 16 градусов тепла.

В ночь на пятницу в Эстонии ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный - юго-восточный, 4-9, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла. В пятницу днем в Восточной Эстонии солнечная погода, в западной части страны переменная облачность, к вечеру местами пройдет дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 3-8, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 21-27, на побережье местами до 16 градусов тепла.

В ночь на субботу в Эстонии сохранится малооблачная погода, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 11-17 градусов. В субботу днем также малооблачная погода, переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха днем 22-28, на побережье местами до 17 градусов.

В воскресенье над Северной Европой усилится новая зона высокого давления, периферия которой распространится и на регион Балтийского моря. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер сменит направление на северное. Температура воздуха ночью 9-16, днем 23-29 градусов тепла, на побережье местами около 15 градусов.

Такой же высокой температура воздуха днем ожидается в понедельник и вторник на следующей неделе.