Таллиннская горуправа представила горсобранию проект первого дополнительного бюджета 2024 года, согласно которому общий объем городского бюджета увеличится на 9,5 млн евро. После утверждения дополнительного бюджета Таллинна на 2024 год уточненный объем бюджета составит 1,26 млрд евро.
Приоритеты дополнительного бюджета Таллинна: образование, люди с ограниченными возможностями и зимнее обслуживание улиц
По словам мэра Евгения Осиновского, дополнительный бюджет составлен на основе тщательного анализа, что позволило найти возможности более эффективно расходовать средства и направить их в сферы, наиболее нуждающиеся в финансировании.
«Мы нашли, как сэкономить на текущих расходах 14 млн евро, а также пересмотрели список инвестиций. Особенно амбициозные планы на ближайшие годы в сфере общественного транспорта: 30 миллионов евро на обновление троллейбусного парка и 27 миллионов евро на модернизацию троллейбусной инфраструктуры, а также на закупку автобусов, работающих на газе. Эти суммы будут распределены на несколько финансовых лет», - отметил мэр.
«Что касается расходов на деятельность, то приоритетными сферами дополнительного бюджета являются образование, социальная помощь, а также мобильность и городской ландшафт. В сфере образования мы сосредоточимся на увеличении фонда оплаты труда учителей и опорных специалистов, а также на переходе на эстонский язык обучения. В социальной сфере нашим приоритетом является улучшение доступности услуг для людей с ограниченным возможностями. Что касается городского благоустройства, мы хотим посадить больше деревьев, наша цель в сфере мобильности - повысить качество зимнего обслуживания улиц, для чего мы выделяем дополнительные средства. В то же время мы направим почти десять миллионов евро на увеличение сбережений, чтобы улучшить бюджетную ситуацию. Это позволит нам взять меньше кредитов, чем предусмотрено городским собранием в бюджете этого года», - пояснил Осиновский
Согласно дополнительному бюджету, доходы города вырастут на 9,5 млн евро, при этом доходы городской кассы возрастут на 2,2 млн евро, собственный доход городских учреждений на 2,2 млн евро, объем получаемых субсидий из государственного бюджета и внешнее финансирование - на пять млн евро.
В соответствии с дополнительным бюджетом, в 2024 году возрастут расходы на деятельность в общей сложности на 17,1 млн евро, самый значительный рост расходов запланирован в сферах городской мобильности и образования.
В сфере образования минимальная зарплата учителей и опорных специалистов увеличится с 1803 евро до 1820 евро, и зарплата помощников учителя - с 1085 евро до 1092 евро. В дополнительном бюджете предусмотрены средства, направленные на мотивацию школьных учителей и увеличение фонда дифференциации оплаты труда начиная с сентября 2024 года. В нем также предусмотрены расходы на образование детей военных беженцев из Украины. При переходе на эстонский язык обучения учителя получат поддержку в виде проектов по языковой мобильности и курсов углубленного изучения эстонского языка.
В сфере культуры единовременное пособие получит фонд Theatrum на сохранение культурных мероприятий в Латинском квартале. Дополнительные средства предусмотрены для предоставления возможностей трудоустройства школьников в Таллиннском зоопарке и Ботаническом саду в составе ученической дружины.
В сфере спорта и физической активности расходы на поддержку спортивных проектов и организаций корректируются в соответствии с реальными потребностями. Поддержка Эстонского союза школьного спорта сократится на 100 000 евро в связи с прекращением деятельности союза, также сократятся расходы на деятельность Таллиннской спортивной школы в связи с ликвидацией учреждения.
В сфере социального обеспечения основное внимание будет уделяться людям с ограниченными возможностями, при этом будут увеличены расходы на социальный транспорт, услуги персональных помощников и опорных лиц, чтобы обеспечить достаточный объем услуг и покрыть рост цен. Предусмотрены дополнительные средства на услуги опорных лиц для детей, которые позволят включить всех детей из целевой группы в список ожидания. В сотрудничестве со Спасательным департаментом, будет продолжен проект «Сделаем дома безопасными», в рамках которого в этом году Таллинн повысит уровень пожарной безопасности 22 жилых помещений.
В сфере здравоохранения вырастут расходы на деятельность Таллиннской скорой помощи. Дополнительные средства выделяются в том числе на содержание вытрезвителя в связи с подорожанием лекарств и медицинских принадлежностей.
В городской экономике увеличится объем работ по ремонту и реконструкции зданий. Это делается с целью покрыть расходы на пустующее жилье, находящееся в собственности города, и сдать его в аренду лицам, находящимся под опекой города.
В сфере мобильности в подразделении по обслуживанию улиц учреждения Kadrioru Park с сентября будет создано 23 новых рабочих места, благодаря чему город сможет взять под обслуживание четверть городских тротуаров, которые ранее не обслуживались. Расходы также увеличатся в связи с переводом расходов на обслуживание дорог из инвестиционного бюджета в расходную часть бюджета.
В сфере городского ландшафта и охраны окружающей среды увеличатся расходы на озеленение при создании новых зеленых зон. Дополнительные средства будут выделены частным лицам на замену зараженных деревьев. Это позволит сократить распространение болезней деревьев и уменьшить расходы на вырубку зараженных деревьев, принадлежащих городу. Увеличится поддержка экологических программ и деятельности городских огородов, направленных на повышение экологической грамотности населения. Будут улучшены детские игровые площадки. В сфере коммунального хозяйства выделены дополнительные средства на отвод и очистку дождевой воды.
В сфере общественного порядка увеличатся расходы на обеспечение готовности к кризисам и защиту населения. Дополнительные средства будут выделены на функционирование Коплиской спасательной команды Tallinna Vabatahtlik Pääste.
В бюджете будет уточнена строка инвестиций, изменения коснутся общей стоимости объектов инвестиций в результате тендеров и предусмотренных на 2024 год расходов.