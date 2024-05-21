Приоритеты дополнительного бюджета Таллинна: образование, люди с ограниченными возможностями и зимнее обслуживание улиц

«Мы нашли, как сэкономить на текущих расходах 14 млн евро, а также пересмотрели список инвестиций. Особенно амбициозные планы на ближайшие годы в сфере общественного транспорта: 30 миллионов евро на обновление троллейбусного парка и 27 миллионов евро на модернизацию троллейбусной инфраструктуры, а также на закупку автобусов, работающих на газе. Эти суммы будут распределены на несколько финансовых лет», - отметил мэр.

«Что касается расходов на деятельность, то приоритетными сферами дополнительного бюджета являются образование, социальная помощь, а также мобильность и городской ландшафт. В сфере образования мы сосредоточимся на увеличении фонда оплаты труда учителей и опорных специалистов, а также на переходе на эстонский язык обучения. В социальной сфере нашим приоритетом является улучшение доступности услуг для людей с ограниченным возможностями. Что касается городского благоустройства, мы хотим посадить больше деревьев, наша цель в сфере мобильности - повысить качество зимнего обслуживания улиц, для чего мы выделяем дополнительные средства. В то же время мы направим почти десять миллионов евро на увеличение сбережений, чтобы улучшить бюджетную ситуацию. Это позволит нам взять меньше кредитов, чем предусмотрено городским собранием в бюджете этого года», - пояснил Осиновский