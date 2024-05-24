ЭКОНОМИКА360° Семейный финансовый советник? А как же, без него ни шагу!

«Если же говорить о mindset, об образе мышления, то мы должны начать с того, чтобы поставить для себя цели. Как я уже сказал, для меня цель – это инвестирование на всю жизнь. Услышав такое, можно подумать: ну блин, а когда же воспользоваться тем моментом, когда у тебя уже есть какая-то внушительная сумма денег, и ее можно наконец-то потратить?» - продолжает Илькевич.