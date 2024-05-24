Тема свежего выпуска подкаста «Экономика360°» – личное и семейное финансовое планирование, и почему это так важно, особенно по нынешним временам, когда многие живут от зарплаты до зарплаты.
ЭКОНОМИКА360° ⟩ Семейный финансовый советник? А как же, без него ни шагу!
Часто ли вы задумываетесь о собственном финансовом положении? И не возникает ли у вас желания его улучшить? С чего начать этот нелегкий процесс?
Наш гость – Григорий Илькевич, специалист по инвестированию, основатель закрытого клуба инвесторов, бывший руководитель розничного банкинга Luminor.
И первый вопрос к эксперту: а зачем вообще что-то планировать? Разве и так не понятно? Ведь ни для кого не секрет, что большинство жителей Эстонии живет, образно говоря, от зарплаты до зарплаты.
Принес домой честно заработанное, расплатился за квартиру и коммуналку, отложил на еду и бензин, кинул несколько золотых в свинью-копилку. И вроде бы все, ждем следующей зарплаты. Разве нет?
Григорий Илькевич с подобным ходом рассуждений категорически не согласен.
«Я вообще пропагандирую инвестиции, которые длятся всю жизнь. И, наверное, слава богу, что среди нас очень мало людей, которые целенаправленно движутся в этом направлении: накапливают активы, следят за своими финансами и постоянно инвестируют. Иначе среди нас было бы слишком много миллионеров», - отмечает Илькевич.
С другой стороны, есть немало примеров, когда жители Эстонии (совершенно обычных профессий) благодаря собственной дисциплине и последовательному финансовому планированию за несколько лет зарабатывали внушительные шестизначные суммы, имея весьма скромный начальный капитал, указывает эксперт.
Планированием собственных финансов на начальном этапе каждый сегодня может заниматься самостоятельно – благо для этого теперь существует множество бесплатных решений и инструментов, рассуждает Илькевич.
Тем не менее, у многих людей, которые раньше ничем подобным не занимались, возникает резонный вопрос: с чего и как начать?
По словам Григория Илькевича, попробовать планировать собственный бюджет для начала можно как с помощью самой элементарной таблицы в Excel, так и используя несложные приложения-планировщики, которые предлагают местные банки.
«Если же говорить о mindset, об образе мышления, то мы должны начать с того, чтобы поставить для себя цели. Как я уже сказал, для меня цель – это инвестирование на всю жизнь. Услышав такое, можно подумать: ну блин, а когда же воспользоваться тем моментом, когда у тебя уже есть какая-то внушительная сумма денег, и ее можно наконец-то потратить?» - продолжает Илькевич.
«Нет, не тратить. Цель заключается в том, чтобы жить на эти деньги за счет пассивного дохода. Это называется «финансовой независимостью» или «финансовой свободой» - когда твой капитал позволяет тебе генерировать такой объем денежных потоков, который покрывает все твои ежемесячные потребности и позволяет жить и кайфовать, занимаясь лишь тем, что тебе самому хочется делать», - резюмирует эксперт.
О чем еще говорим в подкасте?
- Первые шаги: сводим дебет с кредитом и анализируем собственные расходы.
- С какой минимальной суммы начинается финансовое планирование?
- Как правильно поставить цели на будущее?
- Нужно ли бояться кредитов?
- Финансовый консультант – опция только для богатых и сильно грамотных?
- Начать планировать личные финансы никогда не поздно? Или все-таки есть лимиты?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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