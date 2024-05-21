ФОТО, ВИДЕО Инцидент в центре Таллинна потребовал активного вмешательства спасателей

В здании никого не было, никто в результате пожара не пострадал. Опасности для людей не было. Спасатели оперативно приступили к ликвидации возгорания. Большого пламени не было, однако в помещении было много дыма. В настоящий момент на месте инцидента спасатели продолжают свою работу.