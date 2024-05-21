Сегодня в 16.37 в Центр тревоги поступило сообщение о предполагаемом возгорании в складском помещении на улице Тюри в центре Таллинна.
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Инцидент в центре Таллинна потребовал активного вмешательства спасателей
Прибывшие по месту вызова спасатели обнаружили, что речь идет о воспламенении зарядных устройств для электросамокатов.
В здании никого не было, никто в результате пожара не пострадал. Опасности для людей не было. Спасатели оперативно приступили к ликвидации возгорания. Большого пламени не было, однако в помещении было много дыма. В настоящий момент на месте инцидента спасатели продолжают свою работу.
По словам очевидца, улица Тюри была перекрыта, на месте были шесть бригад спасателей, Скорая помощь и полиция. Спасатели вышли из производственного здания в защитной одежде и противогазах. Известно, что в этом месте обслуживают электросамокаты Tuul.