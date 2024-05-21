Очередной ландшафтный пожар в Ида-Вирумаа охватил более восьми гектаров

В 10.14 в понедельник поступило сообщение о дыме в деревне Конью. В 13.33 обнаружили зону пожара. Ветер дул в направлении леса и был риск, что начнется лесной пожар. Доступ к зоне пожара был затруднен. На ночь работы по тушению пожара приостановили.

Во вторник работы продолжились, площадь пожара превысила 8 гектаров. Горят торфяная почва и кусты в старом карьере, огонь также распространился в лес.

В зону пожара можно попасть только на внедорожниках. Работы ведутся на четырех участках. Проложен пожарный рукав для подачи воды из расположенного поблизости канала в карьере. Общая протяженность пожарного рукава - до шести килметров. На месте работают бригады из Ийзаку, Кивиыли, Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, а также добровольные спасатели из Пуртсе.

«Мы постараемся сегодня локализовать пожар. Тем не менее, работы по тушению пожара могут продлиться до недели», - сказал оперативный руководитель Идаского спасательного центра Вальви Вяли. По его оценке, пожар начался из-за поездки на сухой торфяной почве на моторном транспорте вроде квадроциклов или мотоциклов, потому что на земле видны свежие следы колес.

Спасатели предупреждают, что по всей Эстонии царит высокая пожароопасность. Прогноз обещает сухую и солнечную погоду, пожароопасность в природе растет с каждым днем. Спасатели просят сейчас не разводить огонь и избегать поездок на моторном транспорте в сухой природной среде.