В России арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Он выступал с критикой командования, а дело завели о мошенничестве

Сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет около 1 млрд рублей. Отстраненный с поста замминистра и другие фигуранты его дела не признают вину.

14 мая стало известно об аресте начальника управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова - также по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщал СКР, Кузнецова заподозрили в том, что в 2021-23 годах, возглавляя 8-е управление российского генштаба, он получил взятку от представителей коммерческих структур «за совершение определенных действий в их пользу».

Занимавший до недавних пор пост министра обороны Сергей Шойгу не комментировал аресты. После инаугурации президента России он стал секретарем Совбеза России, министром обороны был назначен Андрей Белоусов.

Чем прославился генерал Попов

Рассказывает специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов*

Задержанный, как сообщают источники, по подозрению в мошенничестве генерал Попов получил широкую известность летом 2023 года, когда его сняли с поста командующего 58-й армией. Тогда обращение бывшего командарма к подчиненным опубликовал бывший генерал и депутат Гурулев.

В трехминутном аудиосообщении Попов обращался к военным, называя их «мои гладиаторы», а самого себя - «Спартаком».

На момент отставки генерал якобы был крайне популярен в войсках, а 58-я армия, которой он тогда командовал, держала оборону в районе Работино, где разворачивалось ничем толком не закончившееся контрнаступление ВСУ.

Демарш Попова произошел вскоре после мятежа Евгения Пригожина, который открыто конфликтовал с министром обороны Шойгу и главой генштаба Валерием Герасимовым. Так что в отстранении Попова многие комментаторы увидели продолжение линии на зачистку слишком популярных и слишком самостоятельных командиров.

Как тогда говорили, после отставки бывший командарм был отправлен для продолжения службы в Сирию, где продолжает находиться более чем пятитысячный контингент российских войск.

Однако, судя по сообщениям об аресте, демарш экс-командующему могли не простить, хотя понадобился почти год, чтобы появилось уголовное дело.

*Власти России включили Илью Барабанова в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и намеревается его оспорить.