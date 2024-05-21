Основывающаяся на австрийском капитале компания Aravete Agro выкупает принадлежающую Урмасу Сыырумаа компанию, участвующую в совместном с австрийцами производстве биогаза, при этом стоимость сделки держится в секрете, пишет Äripäev.
Австрийская компания выкупает долю Урмаса Сыырумаа в совместном биогазовом бизнесе
Перевод: Павел Соболев
«Я думаю, что, возможно, это даже наш небольшой секрет», - говорит Сыырумаа.
Будет продана 50-процентная доля Baltic Biogas в расположенной в Ярвамаа компании Aravete Biogas, которую покупает контролируемая австрийским капиталом сельскохозяйственная компания Aravete Agro.
Сыурумаа пояснил, что если Департамент конкуренции даст разрешение на сделку, он выйдет из газового бизнеса.
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