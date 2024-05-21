Фото Неудачный обгон привел к ДТП: легковушка столкнулась с грузовиком

Сегодня в 7:42 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Куйару в волости Тори на 17-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, где столкнулись легковой автомобиль Peugeot и грузовик Scania. Оба ехали в сторону Раквере.

30-летний мужчина за рулем автомобиля Peugeot начал обгонять самосвал, но не заметил, как тот стал поворачивать налево, и врезался сзади в грузовик, которым управлял 37-летний мужчина.

«Следов торможения не было, наверное, водитель легковушки торчал в телефоне!» - прокомментировал в Facebook в группе Liiklus- ja patrullinfo Pärnus проезжавший мимо ДТП.

Скорая помощь доставила водителя легковушки в Пярнускую больницу для проверки здоровья.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леэни Альмосен сообщила, что оба водителя были трезвы и у них есть водительские права соответствующей категории.

Спасатели прибыли на место аварии и устранили риск возгорания легкового автомобиля, а также покрыли абсорбирующим материалом вытекшие из легковушки на дорогу охлаждающую жидкость и масло.