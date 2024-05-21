Руководитель торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс сказал газете Pealinn, что он не сторонник нынешней действующей налоговой системы и отказа от налогового горба, но считает, что в Эстонии следует ввести ступенчатый подоходный налог.
Глава торгового центра Ülemiste: в Эстонии сейчас бестолковая налоговая система
На вопрос журналиста, поддерживает ли он отмену налогового горба, Пярнитс ответил: «Нет, на мой взгляд, эта система на данный момент непонятна и к тому же бестолкова. Решением все-таки был бы классический ступенчатый подоходный налог», - сказал он.
«В развитых странах все-таки действует ступенчатый подоходный налог», - добавил он.
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