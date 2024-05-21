Глава торгового центра Ülemiste: в Эстонии сейчас бестолковая налоговая система

На вопрос журналиста, поддерживает ли он отмену налогового горба, Пярнитс ответил: «Нет, на мой взгляд, эта система на данный момент непонятна и к тому же бестолкова. Решением все-таки был бы классический ступенчатый подоходный налог», - сказал он.