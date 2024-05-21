Фото Машина врезалась в дерево: пьяные молодые люди заявили, что водитель скрылся в лесу

На месте происшествия полицейские обнаружили троих мужчин в возрасте от 22 до 26 лет, у всех были признаки употребления алкоголя. По следам можно было определить, что автомобиль двигался со стороны Амбла в сторону Тапа, по неизвестной причине выехал через встречную полосу в кювет и остановился только через несколько сотен метров из-за появившегося на его пути препятствия - дерева.