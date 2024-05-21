В первые часы понедельника, 20 мая, на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру под Тапа произошло ДТП: автомобиль Volkswagen Passat вылетел с дороги и врезался в дерево.
Фото ⟩ Машина врезалась в дерево: пьяные молодые люди заявили, что водитель скрылся в лесу
На месте происшествия полицейские обнаружили троих мужчин в возрасте от 22 до 26 лет, у всех были признаки употребления алкоголя. По следам можно было определить, что автомобиль двигался со стороны Амбла в сторону Тапа, по неизвестной причине выехал через встречную полосу в кювет и остановился только через несколько сотен метров из-за появившегося на его пути препятствия - дерева.
Никто из пьяных людей, находившихся возле автомобиля, не сознался, что именно он был за рулем. Молодые люди утверждали, что водитель после ДТП скрылся в лесу. Двое находившихся в автомобиле были на машине скорой помощи доставлены в больницу. Точные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе производства.