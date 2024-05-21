Вт, 21.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Россия начала военные учения с тактическим ядерным оружием

rus.postimees.ee
Copy
Ракетная установка "Искандер-М".
Ракетная установка "Искандер-М". Фото: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Россия начала военные учения с нестратегическим ядерным оружием в Южном военном округе неподалеку от границы с Украиной. Первый этап маневров включает практическую отработку вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщает DW со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к ракетным пускам, указало ведомство.

В то же время личный состав задействованных в маневрах подразделений авиации Воздушно-космических сил РФ отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования, добавили в Минобороны.

В начале мая Москва обосновала проведение маневров с нестратегическим, или тактическим, ядерным оружием необходимостью поддерживать готовность личного состава для реагирования, а также необходимостью обеспечить территориальную целостность и суверенитет государства «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России. В том же месяце Беларусь объявила о «внезапной проверке» тактического ядерного оружия.

США назвали позицию РФ безответственной

США еще в мае раскритиковали учения, объявленные Россией. «Безрассудно и безответственно со стороны лидера крупной ядерной державы бряцать оружием таким образом», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Несмотря на «безрассудную риторику» Москвы, официальный Вашингтон не заметил ничего, что заставило бы его изменить свою позицию стратегического сдерживания.

Тактическое ядерное оружие

К тактическому ядерному оружию относятся ядерные боеприпасы, средствами доставки которых являются ракеты относительно малой дальности (не стратегические межконтинентальные ракеты). В отличие от стратегического оружия, мощность ТЯО не превышает нескольких килотонн в тротиловом эквиваленте.

В СССР проводились учения с использованием тактического ядерного оружия. В современной России таких маневров еще не было. С начала войны РФ против Украины страны Запада высказывали опасения, что Россия в случае неудач на фронте может применить тактическое ядерное оружие.

В феврале британская газета Financial Times опубликовала выдержки из секретных документов, касающихся российского тактического ядерного оружия. Из них следует, что порог применения таких вооружений Россией ниже официально заявляемого российскими властями. В частности, военные могут применить ТЯО не только в случае вторжения войск Китая, которое описано как один из сценариев, но и с целью «сдержать государства от агрессии или эскалации военных конфликтов».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх