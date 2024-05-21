Россия начала военные учения с тактическим ядерным оружием

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к ракетным пускам, указало ведомство.

В то же время личный состав задействованных в маневрах подразделений авиации Воздушно-космических сил РФ отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования, добавили в Минобороны.

В начале мая Москва обосновала проведение маневров с нестратегическим, или тактическим, ядерным оружием необходимостью поддерживать готовность личного состава для реагирования, а также необходимостью обеспечить территориальную целостность и суверенитет государства «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России. В том же месяце Беларусь объявила о «внезапной проверке» тактического ядерного оружия.

США назвали позицию РФ безответственной

США еще в мае раскритиковали учения, объявленные Россией. «Безрассудно и безответственно со стороны лидера крупной ядерной державы бряцать оружием таким образом», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Несмотря на «безрассудную риторику» Москвы, официальный Вашингтон не заметил ничего, что заставило бы его изменить свою позицию стратегического сдерживания.

Тактическое ядерное оружие