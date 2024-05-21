В Вильнюсе, столице Литвы, обнаружен секретный туннель, сообщил в понедельник, 20 мая, мэр Валдас Бенкунскас. Об этом пишет Rus.TVNET со ссылкой на TV3 Ziņas.
Фото ⟩ В Вильнюсе обнаружили секретный туннель
В своем аккаунте в Facebook мэр Вильнюса пишет, что секретный туннель был обнаружен по старым картам города. Он расположен недалеко от Национальной художественной галереи.
«Хотя кажется, что мы очень хорошо знаем Вильнюс, иногда прямо у нас под носом могут происходить уникальные открытия. После тщательного обследования местности мы подтвердили, что туннель действительно существует», - написал мэр.
В настоящее время ученые изучают и анализируют найденный туннель. Мэр Вильнюса надеется, что в будущем его можно будет использовать.
«Мы надеемся, что в будущем он станет удобным подземным переходом для жителей Вильнюса, облегчит передвижение пешеходов и велосипедистов по проспекту Конституции. Город нуждается в таком тоннеле. Его строительство здесь было бы намного быстрее и дешевле», - говорит Бенкунскас.