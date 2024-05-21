Искусственный интеллект: Евросоюз ужесточает правила

Инициаторы нововведений стремятся повысить безопасность и прозрачность технологии искусственного интеллекта. Системы, относящиеся к особенно уязвимым и используемые, например, в критической инфраструктуре, образовании и здравоохранении, должны соответствовать строгим требованиям.

Определенные ИИ-приложения, нарушающие ценности Евросоюза, будут запрещены. К ним относится среди прочего оценка социального поведения (social scoring). Подобная рейтинг людей, составляемый по различным критериям с помощью инструментов массового наблюдения, популярен, в частности, в Китае. Под запрет в ЕС - на рабочем месте и в учебных заведениях - попадают и технологии распознавания эмоций.

Распознавание лиц - привилегия полиции

Запрет распространяется и на технологии распознавания лиц в общественных местах, например с помощью видеонаблюдения. Однако есть и исключения: полиция и другие органы безопасности вправе использовать подобные инструменты для борьбы с конкретными преступлениями, такими как торговля людьми или терроризм, следует из текста закона.

На территории Евросоюза новые правила касаются всех, кто разрабатывает, поставляет или использует системы искусственного интеллекта. Правовые нормы затрагивают государственных и частных участников рынка в ЕС и за его пределами. Нарушения повлекут за собой денежные штрафы. Нововведение является первым законом такого рода на мировом уровне и может установить глобальный стандарт регулирования ИИ, отмечает агентство dpa.

После одобрения новых норм всеми странами ЕС правила будут опубликованы в Официальном журнале Евросоюза и вступят в силу через 20 дней.