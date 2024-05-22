Rus.Postimees продолжает серию предвыборных евродебатов в прямом эфире. Сегодня ведущие политики Центристской и Социал-демократической партий обсудят в студии экономические вызовы, конфискацию российских активов и влияние зеленой повестки на жизнь европейцев.
ЕВРОДЕБАТЫ–24 ⟩ Яна Тоом vs Евгений Осиновский
В дебатах примут участие евродепутат Яна Тоом (кандидат от Центристской партии) и мэр Таллинна Евгений Осиновский (кандидат от Социал-демократической партии). Следите за дискуссией в 14:00!
- Накануне министр обороны Ханно Певкур (кандидат от Партии реформ) признал, что усиление военной повестки плохо влияет на экономику ЕС. Во что выльется переход в режим военной экономики?
- Где брать деньги? За счет чего покрывать растущие оборонные и прочие расходы?
- Социал-демократы уже не раз предлагали ввести налог на оборону в Эстонии. Поддержат ли такую идею в Европе?
Евровыборы–2024: дебаты Postimees
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- Конфискация российских активов одобрена на уровне ЕС. Чем это чревато? Просчитывались ли последствия?
- Как повышать конкурентоспособность европейских предприятий?
- Разрешимы ли проблемы в сфере энергетики?
- Возможны ли изменения в зеленой политике ЕС?
- Нужна ли Евросоюзу новая социальная политика?