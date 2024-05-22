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ЕВРОДЕБАТЫ–24 Яна Тоом vs Евгений Осиновский

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Rus.Postimees продолжает серию предвыборных евродебатов в прямом эфире. Сегодня ведущие политики Центристской и Социал-демократической партий обсудят в студии экономические вызовы, конфискацию российских активов и влияние зеленой повестки на жизнь европейцев.

В дебатах примут участие евродепутат Яна Тоом (кандидат от Центристской партии) и мэр Таллинна Евгений Осиновский (кандидат от Социал-демократической партии). Следите за дискуссией в 14:00!

  • Накануне министр обороны Ханно Певкур (кандидат от Партии реформ) признал, что усиление военной повестки плохо влияет на экономику ЕС. Во что выльется переход в режим военной экономики?
  • Где брать деньги? За счет чего покрывать растущие оборонные и прочие расходы? 
  • Социал-демократы уже не раз предлагали ввести налог на оборону в Эстонии. Поддержат ли такую идею в Европе? 

    Евровыборы–2024: дебаты Postimees

    Postimehe kollaaž

  • Конфискация российских активов одобрена на уровне ЕС. Чем это чревато? Просчитывались ли последствия?
  • Как повышать конкурентоспособность европейских предприятий?
  • Разрешимы ли проблемы в сфере энергетики?
  • Возможны ли изменения в зеленой политике ЕС?
  • Нужна ли Евросоюзу новая социальная политика?
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