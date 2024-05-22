ЕВРОДЕБАТЫ–24 Яна Тоом vs Евгений Осиновский

Rus.Postimees продолжает серию предвыборных евродебатов в прямом эфире. Сегодня ведущие политики Центристской и Социал-демократической партий обсудят в студии экономические вызовы, конфискацию российских активов и влияние зеленой повестки на жизнь европейцев.