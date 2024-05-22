Первый квартал оказался тяжелым для многих секторов. Поводов для радости не было у логистов, производителей и продавцов мебели, а также у кровельщиков и фасадчиков, пишут «Деловые ведомости».
Оборот упал даже у IKEA: первый квартал оказался трудным для многих секторов
«Жизнь в Эстонии стала настолько плохой, что даже оборот IKEA падает», – призналась аналитик по вопросам конкуренции Инфобанка Äripäev Сигрид Кыйв. Она пояснила, что оборот IKEA в первом квартале упал в годовом сравнении на 6% или 900 тысяч евро. Это первое падение оборота компании в Эстонии.
В то же время Кыйв подчеркнула, что спаду IKEA в первом квартале не следует придавать большого значения, поскольку общий оборот компании за последние четыре квартала увеличился на 20 процентов.
Читайте подробнее на dv.ee.