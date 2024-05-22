Оборот упал даже у IKEA: первый квартал оказался трудным для многих секторов

«Жизнь в Эстонии стала настолько плохой, что даже оборот IKEA падает», – призналась аналитик по вопросам конкуренции Инфобанка Äripäev Сигрид Кыйв. Она пояснила, что оборот IKEA в первом квартале упал в годовом сравнении на 6% или 900 тысяч евро. Это первое падение оборота компании в Эстонии.