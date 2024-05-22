Россия в одностороннем порядке решила сдвинуть госграницу в Балтийском море

Согласно документу, который подготовило Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны у побережья и островов.

На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также близ северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к поставлению кабмина РФ. На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

Действующие географические координаты, установленные поставлением Совмина СССР от 1985 года, не в полной мере соответствуют современной географической обстановке, утверждают авторы проекта. Точки были зафиксированы по морским навигационным картам мелкого масштаба, которые, в свою очередь, основаны на работах середины XX века, а это не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод РФ, говорится в документе.

В результате изменений будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска, позволяющая использовать соответствующие акваторию как внутренние морские воды Российской Федерации; изменится прохождение государственной границы Российской Федерации на море в связи с изменением положения внешней границы территориального моря, объясняют авторы проекта.

Постановление Совмина СССР 40-летней давности, регулирующее границы на Балтике, Минобороны предлагает частично признать не действующим (раздел «Балтийское море»).

Документ о пересмотре границы, который пока официально не комментировали МИД Финляндии и Литвы, был представлен на общественное обсуждение практически одновременно с началом учений по применению тактического ядерного оружия.

Российское Минобороны объявило, что они стартовали в Южном военном округе с участием комплексов «Искандер» и авиации, вооруженной ракетами «Кинжал». Цель учений - подготовить личный состав к применению нестратегического ЯО, а также ответить на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, заявила пресс-служба ведомства.