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ЧМ по хоккею Определились четвертьфинальные пары, финны могут потерять капитана

rus.postimees.ee
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Микаэль Грандлунд, номер 64, на матче чемпионата мира.
Микаэль Грандлунд, номер 64, на матче чемпионата мира. Фото: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA/SIPA

На чемпионате мира по хоккею в Чехии вчера определились все четвертьфинальные пары. В последнем матче подгруппы Финляндия проиграла Швейцарии со счетом 1:3, но до конца чемпионата мира финская команда может остаться без капитана Микаэля Гранлунда. Мощная Швеция разгромила Словакию со счетом 6:1.

Хотя перед вчерашними двумя последними играми группового этапа четвертьфиналисты уже были ясны, окончательные позиции в турнирной таблице - нет. Швейцария, демонстрирующая прекрасную форму на протяжении всего нынешнего чемпионата мира, отлично выступила и против Финляндии – команда во второй трети игры повела 2:0, но несмотря ни на что, нашим северным соседям удалось забить один гол.

За три с половиной минуты до конца матча Швейцария забила третий гол, и казалось, что игра окончена. Меньше чем за две минуты до финального свистка капитан сборной Финляндии Микаэль Грандлунд допустил серьезную ошибку и получил штраф 5+20 минут за то, что попал клюшкой в ​​область головы сопернику.

По всей вероятности, Гранлунд получит дисквалификацию на один матч, а поскольку в четвертьфинале Финляндии предстоит встретиться со Швецией, которая пусть и на бумаге, но сильнее, для Гранлунда чемпионат мира может закончиться на групповом этапе.

В последней игре группы «B» встретились Швеция и Словакия. Швеция - единственная команда за весь чемпионат мира, которая не потеряла ни одного очка и одержала семь побед в основное время. Команда забила 39 шайб и пропустила 9.

Таким образом, перед матчем у Словакии было мало шансов претендовать на победу, да и прямой необходимости в ней не было, ведь выход в четвертьфинал был обеспечен, а выше четвертого места в группе «В» подняться было практически невозможно. Победу шведы обеспечили в основном во втором периоде, когда было забито три шайбы, а благодаря одному попаданию в первой трети счет стал уже 4:0. Словакам все же удалось сделать счет 5:1, но последнее слово в игре осталось за Швецией, и игра завершилась со счетом 6:1.

Все четыре четвертьфинала пройдут в четверг. Канада, победительница группы «А», встретится со Словакией, а Швеция, первая в группе «В», встретится с Финляндией. Следующий матч в группе «А» будет между Швейцарией и Германией, а США, вторые в группе «В», сразятся с Чехией, хозяйкой чемпионата мира.

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