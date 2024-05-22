Британцы остановили лицензию чемпиона мира Александра Усика

Усик победил Тайсона Фьюри по решению судей. Победа далась украинцу нелегко, и именно этим объясняется его вынужденный перерыв в соревнованиях.

По информации портала BoxRec, Британская боксерская комиссия приняла решение приостановить действие боксерской лицензии Усика до 2 июля.

Таким образом, Усику предстоит как следует восстановиться после травм, полученных в ходе поединка, и пройти различные обследования. Если все пойдет хорошо, его лицензия будет восстановлена.

При этом Усику после матча пришлось также посетить больницу, где ему сразу же провели различные обследования. Ходили также слухи, что Фьюри своими ударами сломал украинцу челюсть, но промоутер матча Александр Красюк их быстро опроверг.