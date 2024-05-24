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Анализ Судьба Эстонской православной церкви повисла в воздухе: варианты есть, но с Москвой оставаться все труднее

хиротония архимандрита Даниила Леписка в епископа Тартуского Фото: иерей Григорий Борисов
Анастасия Тидо
, журналист
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Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) ждет непростое время. Уже состоялся Собор, который начал работу над вопросами, связанными со статусом церкви и ее будущим. Rus.Postimees выясняет, может ли ЭПЦ МП сама объявить о независимости от Москвы и планируется ли что-то подобное, когда Собор будет решать вопрос статуса церкви и зачем ЭПЦ МП адвокаты. 

15 мая 2024 года согласно решению Синода ЭПЦ МП в столичном храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» состоялось первая сессия очередного Собора ЭПЦ МП.

Согласно Уставу, Собор - это высший орган управления ЭПЦ МП. Членами Собора является всё духовенство (исключая заштатных и запрещённых в служении священников), члены Синода из мирян, а также по одному представителю от мирян, избираемых от каждого прихода.

Заседание Собора было открыто вступительным словом митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения, который участвовал в заседании удаленно. Предстоятель он-лайн обрисовал ситуацию, сложившуюся в отношениях между государством и ЭПЦ МП.

В ходе заседания были сделаны доклады о жизни Эстонской Православной Церкви и Таллинской епархии в 2023 году, о жизни Нарвской и Причудской епархии, заслушаны отчёт о финансовой деятельности за 2023 год, отчёт ревизионной комиссии ЭПЦ МП и отчет издательского отдела ЭПЦ МП.

Пасхальная служба в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Пасхальная служба в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». Фото: Konstantin Sednev

В конце заседания с докладом выступил епископ Тартуский Даниил, который рассказал в том числе о прошедших встречах с представителями государственных властей и Совета Церквей Эстонии, а также с депутатами Рийгикогу. Указано, что общались архиереи с депутатами Центристской и Социал-демократической фракций.

Пока статус завис в воздухе

На странице ЭПЦ МП сказано, что заседание Собора не было завершено, поскольку нужно рассмотреть ещё ряд важных вопросов, связанных со статусом Церкви. Было принято решение провести спустя определённое время вторую сессию Собора. 

Первое заседание Собора ЭПЦ МП 15.05.2024 г.
Первое заседание Собора ЭПЦ МП 15.05.2024 г. Фото: Иерей Григорий Борисов. Официальный сайт ЭПЦ МП

Rus.Postimees задал об этом вопросы епископу Даниилу. По словам архиерея, вторя часть заседания Собора может состояться в июле. На наш вопрос о том, обсуждается ли возможность выхода ЭПЦ МП или отдельных приходов из подчинения Московского патриархата Даниил ответил, что никакой речи о выходе отдельных приходов из подчинения Московского Патриархата не идет. Об ЭПЦ МП в целом он ничего не сказал.

Ни получение формальной независимости от Москвы, ни объявление ЭПЦ МП себя независимой не являются решением, которое бы отвечало каноническим правилам и интересам нашего государства.

Доктор Теологии Тартуского университета Прийт Рохтметс

Сегодня уже известно, что Яна Тоом (Центристская партия) способствовала тому, чтобы ЭПЦ МП наняла для общения с государством адвокатов. Епископ сослался на сказанное на сайте самой Яны Тоом: «Нам удалось найти (не нанять!) тех, кто согласился. Оставим юристам - юридическое. И я надеюсь, что коммуникация между церковью и государством улучшится и переговорный процесс войдет в какое-то разумное русло».

На странице адвокатского бюро Sirel & Partnerid сказано, что присяжный адвокат Стевен Христо Эвестус и присяжный адвокат Артур Князев будут представлять интересы ЭПЦ МП и Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь чтобы найти решение, которое бы соответствовало эстонскому законодательству и каноническому праву.

Бывший прокурор, а ныне присяжный адвокат Стевен Христо Эвестус. 
Бывший прокурор, а ныне присяжный адвокат Стевен Христо Эвестус. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Стевен Христо Эвестус подтвердил Rus.Postimees, что никаких договорных отношений с бюро Яны Тоом у Sirel & Partnerid нет, есть только непосредственно с клиентами. Как сообщила ЭПЦ МП, адвокаты будут защищать от вмешательства светских властей во внутреннюю жизнь церкви.

«Оплата юридических услуг адвокатского бюро принесла непредвиденные значительные финансовые расходы, с которыми мы сможем справиться только общими усилиями», - сообщает церковное руководство. Для оплаты услуг адвокатов ЭПЦ МП уже объявила о сборе пожертвований. 

https://ru.wikipedia.org › П...

Чем дело может кончиться? 

Вопросов остается много, но сегодня еще очень мало официальной информации от ЭПЦ МП, поэтому за разъяснениями мы обратились к ученому-теологу. Предположениями с нами поделился теолог, доктор философии (PhD) Тартуского университета Прийт Рохтметс. 

По его мнению, на первом заседании Синода 15 мая решение не было принято, так как в приходах есть разногласия. «Архиереи, судя по всему, используют взятое ими дополнительное время для переговоров и с приходами, и с Москвой о том, как действовать дальше», - считает Рохтметс. 

Теолог высказал сомнение, что в Эстонии будет принято окончательное решение без согласия Москвы. По его мнению дальнейшее затягивание этого дела в интересах руководства ЭПЦ МП, так как церкви нужно время, чтобы юридически выработать свою позицию в отношениях с государством.

«Хотя приход в Нымме уже заявил, что выступает за отделение ЭПЦ МП от Москвы и объявление здешней церкви независимой, это, видимо, не соответствует пожеланиям большинства. Однако, со временем будет больше приходов с такой же позицией», - предположил Прийт Рохтметс.  

Здесь теолог имеет ввиду приход таллиннского храма Иоанна Предтечи в Нымме, входящего в состав ЭПЦ МП. Этот приход уже проголосовал за выход из Московского патриархата. Новость об этом мы недавно публиковали

Доктор философии (PhD) Тартуского университета, теолог Прийт Рохтметс.
Доктор философии (PhD) Тартуского университета, теолог Прийт Рохтметс. Фото: Kristjan Teedema

Он считает, что сегодня для большинства в ЭПЦ МП религиозно-историческое самосознание настолько тесно переплетено с Русской православной церковью (РПЦ) и русским миром, что разрыв этих связей является для церкви слишком серьезным шагом. Тем не менее, Рохтметс полностью этого не исключает, хотя и считает, что вероятность такого решения невелика. 

«Даже если допустить, что на заседании Синода будет принято решение о разрыве связей с Москвой, останется же вопрос в том, что будет с уставом РПЦ. В нем ЭПЦ МП останется как единица, принадлежащая к структуре Русской православной церкви. Такой формальный уход не может ограничиваться простым провозглашением независимости эстонских приходов, - говорит теолог. - Выход был бы лишь мнимым, если РПЦ продолжит считать Эстонию своей православной территорией».

По словам Рохтметса, Эстонская Апостольская Православная церковь протянула руку помощи ЭПЦ МП, но вряд ли помощь будет принята, поскольку в приходах ЭПЦ МП культивируется представление об Эстонской Апостольской Православной церкви как о раскольнической, а о Вселенском Константинопольском патрирхе как о противнике.

Но есть ли у приходов право выйти из подчинения Москвы? «По каноническому праву они могут отречься от патриарха-еретика и возглавляемой им церкви, вопрос в том, захотят ли они этого, - объяснил Рохтметс. - Поведение церкви в последние годы было игрой в прятки. Они осуждают, что государство или общество требует чего-то, и подчеркивают, что Кирилл не представляет всю церковь».

По словам теолога, это утверждение не соответсвует церковному праву и уставу самой Русской православной церкви (РПЦ). Однако, чтобы выход ЭПЦ МП из подчинения РПЦ был не только формальным, но и реальным, требуется не просто изменение уставов, но и фактический отход от Москвы.

«С точки зрения церковного права это означает, что русские православные здесь больше не будут молиться о Кирилле и им придется искать иную форму существования своих приходов, - объяснил Прийт Рохтметс. - Это, в свою очередь, означает либо решение с помощью Константинопольского патриархата, либо с помощью Эстонской Апостольской Православной церкви».

Простой выход из подчинения Москвы или получение независимости от Русской Православной Церкви ничего не решит, так как в результате здесь возникнет новая церковь, признание которой другими православными церквями по церковному закону не предполагается.

«Сходная ситуация недавно произошла в Северной Македонии, где Сербская церковь, считавшая эту территорию своей, предоставила Македонской церкви церковную независимость, но она не признана остальным православным миром», - рассказал теолог.

По его словам, РПЦ вполне способна контролировать церковную иерархию в Эстонии и удерживать приходы в сфере своего влияния даже без того, чтобы подчиненные Москве приходы формально принадлежали к структуре РПЦ. Это предположение подтверждают Православная церковь Чехии и Словакии, а также Польская православная церковь, которые формально являются независимыми церквями, но остаются марионетками РПЦ.

«Я считаю, что ни получение формальной независимости от Москвы, ни объявление ЭПЦ МП себя независимой не являются решением, которое бы отвечало каноническим правилам и интересам нашего государства», - резюмировал Прийт Рохтметс.

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