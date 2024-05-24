Анализ Судьба Эстонской православной церкви повисла в воздухе: варианты есть, но с Москвой оставаться все труднее

Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) ждет непростое время. Уже состоялся Собор, который начал работу над вопросами, связанными со статусом церкви и ее будущим. Rus.Postimees выясняет, может ли ЭПЦ МП сама объявить о независимости от Москвы и планируется ли что-то подобное, когда Собор будет решать вопрос статуса церкви и зачем ЭПЦ МП адвокаты.
15 мая 2024 года согласно решению Синода ЭПЦ МП в столичном храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» состоялось первая сессия очередного Собора ЭПЦ МП.
Согласно Уставу, Собор - это высший орган управления ЭПЦ МП. Членами Собора является всё духовенство (исключая заштатных и запрещённых в служении священников), члены Синода из мирян, а также по одному представителю от мирян, избираемых от каждого прихода.
Заседание Собора было открыто вступительным словом митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения, который участвовал в заседании удаленно. Предстоятель он-лайн обрисовал ситуацию, сложившуюся в отношениях между государством и ЭПЦ МП.
В ходе заседания были сделаны доклады о жизни Эстонской Православной Церкви и Таллинской епархии в 2023 году, о жизни Нарвской и Причудской епархии, заслушаны отчёт о финансовой деятельности за 2023 год, отчёт ревизионной комиссии ЭПЦ МП и отчет издательского отдела ЭПЦ МП.
В конце заседания с докладом выступил епископ Тартуский Даниил, который рассказал в том числе о прошедших встречах с представителями государственных властей и Совета Церквей Эстонии, а также с депутатами Рийгикогу. Указано, что общались архиереи с депутатами Центристской и Социал-демократической фракций.
Пока статус завис в воздухе
На странице ЭПЦ МП сказано, что заседание Собора не было завершено, поскольку нужно рассмотреть ещё ряд важных вопросов, связанных со статусом Церкви. Было принято решение провести спустя определённое время вторую сессию Собора.