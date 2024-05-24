Анализ Судьба Эстонской православной церкви повисла в воздухе: варианты есть, но с Москвой оставаться все труднее

«Оплата юридических услуг адвокатского бюро принесла непредвиденные значительные финансовые расходы, с которыми мы сможем справиться только общими усилиями», - сообщает церковное руководство. Для оплаты услуг адвокатов ЭПЦ МП уже объявила о сборе пожертвований.

Чем дело может кончиться?

Вопросов остается много, но сегодня еще очень мало официальной информации от ЭПЦ МП, поэтому за разъяснениями мы обратились к ученому-теологу. Предположениями с нами поделился теолог, доктор философии (PhD) Тартуского университета Прийт Рохтметс.

По его мнению, на первом заседании Синода 15 мая решение не было принято, так как в приходах есть разногласия. «Архиереи, судя по всему, используют взятое ими дополнительное время для переговоров и с приходами, и с Москвой о том, как действовать дальше», - считает Рохтметс.

Теолог высказал сомнение, что в Эстонии будет принято окончательное решение без согласия Москвы. По его мнению дальнейшее затягивание этого дела в интересах руководства ЭПЦ МП, так как церкви нужно время, чтобы юридически выработать свою позицию в отношениях с государством.

«Хотя приход в Нымме уже заявил, что выступает за отделение ЭПЦ МП от Москвы и объявление здешней церкви независимой, это, видимо, не соответствует пожеланиям большинства. Однако, со временем будет больше приходов с такой же позицией», - предположил Прийт Рохтметс.