Эстонские автомобилисты крепят номерной знак на двусторонний скотч. Законно ли это?

«Гуглить я умею, но так и не нашел в наших законах хоть слово о том, каким образом номерной знак должен крепиться к автомобилю. Подробно говорится, как выглядит настоящий знак, где он должен быть закреплен, но уточнений относительно того, можно ли его крепить на саморезы, клей или двусторонний скотч я не нашел», - рассказал он.