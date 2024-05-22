Читатель Rus.Postimees Валерий обратил внимание, что в последнее время на эстонских дорогах все чаще встречаются автомобили, номерной знак которых, скорее всего, прикреплен к кузову двусторонним скотчем. Он задался вопросом, насколько это законно.
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Эстонские автомобилисты крепят номерной знак на двусторонний скотч. Законно ли это?
«Гуглить я умею, но так и не нашел в наших законах хоть слово о том, каким образом номерной знак должен крепиться к автомобилю. Подробно говорится, как выглядит настоящий знак, где он должен быть закреплен, но уточнений относительно того, можно ли его крепить на саморезы, клей или двусторонний скотч я не нашел», - рассказал он.