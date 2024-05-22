До людей не достучаться: число жертв телефонных мошенников продолжает расти

Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк рассказывает о тактике, используемой мошенниками, и делится советами о том, как не попасть в их ловушку.

«Почти каждую неделю мы читаем новости, в которых чаще всего пожилые люди становятся жертвами телефонных мошенников, а в последнее время мы наблюдаем рост активности преступников. В основном звонящие представляются сотрудниками банка, полиции или представителями какого-либо другого известного учреждения или компании. Звонящий подчеркивает, что проблема требует немедленного ответа, что вызывает у человека внезапное чувство страха. Затем предлагается »решение«, которое требует от жертвы быстрой реакции для его достижения», – сказал Кийк, добавив, что решение обычно является крючком мошенника для заманивания людей.