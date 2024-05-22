Вероятность получить звонок от телефонного мошенника сегодня высока, и все чаще слышатся истории о людях, которые потеряли свои сбережения из-за мошенников или, в лучшем случае, спаслись в последний момент с помощью внимательных сограждан или близких людей.
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До людей не достучаться: число жертв телефонных мошенников продолжает расти
Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк рассказывает о тактике, используемой мошенниками, и делится советами о том, как не попасть в их ловушку.