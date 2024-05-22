Стрелять по России нельзя, общаться с «москворотыми» нельзя, квартиры отжимать можно. Обзор событий в Украине

Реинтеграция

Иногда возникает мысль, что власти в Украине специально стигматизируют восточные регионы, чтобы - в случае чего - общественность легче приняла их сдачу врагу: якобы, они все равно непатриотичные, москворотые, пророссийские.

По крайней мере депутаты всех уровней, от местных рад до Верховной Рады, сейчас проявляют свою «патриотичность» в основном именно в этом. Последнее проявление такого «единения нации» - принятый парламентом закон, дающий право работодателям увольнять сотрудников за неинформирование о контактах с людьми на оккупированных территориях.

То есть, если я, бывший житель Донецка, уехавший из оккупированного города еще в 2014 году, общаюсь с кем-то из оставшихся там знакомых или родственников, я обязан уведомить об этом своего работодателя. Непонятно, в какой форме: просто сказать, что написал маме в вайбере, или пересказать содержание разговора?

Непонятно, что с этим должен делать начальник: просто иметь ввиду или сообщить в правоохранительные органы (хотя, в чем тут состав преступления?). Но если он узнает, что я общаюсь, а ему не сказал (опять же непонятно - нужно сообщать о каждом контакте или один раз?), то он имеет право меня уволить.

Поскольку оккупированы Россией в основном восточные и южные области страны, то получается, что норма направлена прежде всего против внутренне-перемещенных лиц из этих регионов.