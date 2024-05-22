Страх США перед Путиным, увольнение за неинформирование о родственниках в РФ и отъем пустующего жилья. Обзор событий в Украине

Для украинцев такая позиция означает, что победу Украины, о которой говорил Блинкен, США по-прежнему не видят как поражение России. Такой неопределенностью Вашингтон, олицетворяющий Запад, демонстрирует свой страх перед Путиным. И это, конечно, вдохновляет Москву. Зачем ей останавливаться, или даже идти на компромиссы, если ее боятся? Если в ней видят силу, она и будет разговаривать с позиции силы.

Причем, этот страх иногда невозможно объяснить логически. Хорошо, пусть в Вашингтоне боятся, что взорвавшаяся в РФ ракета натовского производства может быть расценена Кремлем как агрессия и он нападет на США (хотя в таком случае нужно отменить всю мировую торговлю оружием). Но какая логика в отказе стран НАТО сбивать российские ракеты и «Шахеды» над территорией Украины? Ведь этим они будут лишь противодействовать агрессии и спасать мирное население. Тем более, что подобный опыт совсем недавно был продемонстрирован при отражении иранской атаки на Израиль. Логического ответа на этот вопрос нет. Я уже не говорю о том, что такой позицией НАТО еще раз признает свою слабость перед Москвой, чем поощряет ее к агрессии уже на свои страны.