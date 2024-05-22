Минувшая семидневка вместила в себя сразу два знаковых для Украины события, связанных со США. Но оба при наличии плюсов оставили также горький осадок! Это как с голосованием в Сенате по американской помощи для Украины - вроде и хорошо, но не тем десяткам тысяч, которые погибли, пока спикер полгода определялся, где же та «правильная сторона», на которой он хотел быть, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Страх США перед Путиным, увольнение за неинформирование о родственниках в РФ и отъем пустующего жилья. Обзор событий в Украине
Похоже «болезнь Джонсона» - это общий диагноз для Вашингтона. Так, 14 мая, приехавший в Киев с демонстрацией непоколебимой поддержки госсекретарь Энтони Блинкен «стал первым с 2022 года американским топ-чиновником, который заявил, что цель США - это победа Украины», - отметила «Украинская правда». И назвала это «революционным высказыванием», ведь раньше Белый дом говорил только о том, что «Украина не должна проиграть». «Даже больше, Блинкен также публично отказался от запрета США относительно ударов ЗСУ по России», - подчеркнули в УП.
Основанием для такого восторженного вывода стали несколько высказываний Блинкена, которые цитирует издание:
«Мы не поощряем и не предоставляем способности для ударов за пределами Украины, но в конце концов Украина должна принимать решение для себя самой, как вести эту войну. Эта война ведется для защиты свободы и суверенитета Украины»;
«Мы четко обозначили свою политику, но это решение, которое должна принять Украина. А мы обеспечим, чтобы Украина имела то вооружение, в котором она нуждается для успеха на поле боя».
Фразы, действительно, содержательные.
Но уже 20 мая глава Пентагона Ллойд Остин, после заседания Контактной группы формата «Рамштайн», заявляет: «Мы ожидаем, что они продолжат использовать предоставленное оружие по целям в Украине». На минуточку: вопрос был о том, может ли Украина использовать американские системы противовоздушной обороны для ударов по самолетам, которые бомбят Харьков с территории РФ. То есть, для защиты!
Для украинцев такая позиция означает, что победу Украины, о которой говорил Блинкен, США по-прежнему не видят как поражение России. Такой неопределенностью Вашингтон, олицетворяющий Запад, демонстрирует свой страх перед Путиным. И это, конечно, вдохновляет Москву. Зачем ей останавливаться, или даже идти на компромиссы, если ее боятся? Если в ней видят силу, она и будет разговаривать с позиции силы.
Причем, этот страх иногда невозможно объяснить логически. Хорошо, пусть в Вашингтоне боятся, что взорвавшаяся в РФ ракета натовского производства может быть расценена Кремлем как агрессия и он нападет на США (хотя в таком случае нужно отменить всю мировую торговлю оружием). Но какая логика в отказе стран НАТО сбивать российские ракеты и «Шахеды» над территорией Украины? Ведь этим они будут лишь противодействовать агрессии и спасать мирное население. Тем более, что подобный опыт совсем недавно был продемонстрирован при отражении иранской атаки на Израиль. Логического ответа на этот вопрос нет. Я уже не говорю о том, что такой позицией НАТО еще раз признает свою слабость перед Москвой, чем поощряет ее к агрессии уже на свои страны.
Реинтеграция
Иногда возникает мысль, что власти в Украине специально стигматизируют восточные регионы, чтобы в случае чего общественность легче приняла их сдачу врагу. Мол, они все равно непатриотичные, москворотые, пророссийские и т.д. По крайней мере, депутаты всех уровней, от местных до Верховной Рады, сейчас проявляют свою «патриотичность» в основном именно в этом. Последнее проявление такого «единения нации» - принятый парламентом закон, дающий право работодателям увольнять сотрудников за неинформирование о контактах с людьми на оккупированных территориях.
То есть, если я, бывший житель Донецка, уехавший из оккупированного города еще в 2014 году, общаюсь с кем-то из оставшихся там знакомых или родственников, я обязан уведомить об этом своего работодателя. Непонятно, в какой форме: просто сказать, что писал маме в Viber, или пересказать содержание разговора? Непонятно, что с этим должен делать начальник: просто иметь ввиду или сообщить в правоохранительные органы (хотя, в чем тут состав преступления?)? Но если он узнает, что я общаюсь, а ему не сказал (опять же непонятно, нужно сообщать о каждом контакте?), он имеет право меня уволить…
Поскольку оккупированы Россией в основном восточные и южные области страны, получается, что норма направлена, прежде всего, против внутренне-перемещенных лиц из этих регионов.
То есть, украинцы, живущие на оккупированных территориях, вводятся чуть ли не в ранг преступников. А ВПЛ (внутренне перемещенные лица), общающиеся с ними, - их пособников. Что называется, без суда и следствия, просто решением депутатов, инициированным, кстати, партией Зеленского «Слуга народа»…
Абсурдность ситуации заключается в том, что государство, по идее, наоборот, должно всячески стимулировать поддерживание связей со своими гражданами на оккупированных территориях. Отрезание, в том числе коммуникационное, украинцев «там» от украинцев «здесь» фактически легитимизирует навязывание оккупантами российского гражданства. Ведь «если Родина от вас отказалась…». Более того, стигматизация ВПЛ и жителей оккупированных территорий меняет смысл и цену деоккупации: ведь, раз мы не признаем людей, живущих «там», такими же украинцами, как мы, кого мы освобождаем?
В общем, похоже, - пять лет без выборов - депутаты все-таки устали. Очень устали! Восемь правозащитных организаций в обратились к президенту Зеленскому с просьбой ветировать закон. Они назвали такую норму «основанием для притеснений и стигматизации тех, кто имеет родственников в оккупации, и людей, которые до сих пор там зарегистрированы, но выехали за границу».
Президент прислушался - наложил вето. Но даже если парламент согласится с ним, и уберет дискриминационную норму, - отношение «слуг народа» к людям уже проявилось, - осадочек останется.
Якобы бесхозное жилье
… А в это время оккупационные власти России тоже решили ударить по все тем же ВПЛ. Но со своей стороны. В понедельник главарь «ДНР» Денис Пушилин сообщил в соцсетях, что вместе с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным решал, как быть с недвижимым имуществом украинцев, которые уехали из «республики» от войны или оккупации.
«В списке задач и нормативное урегулирование вопросов использования бесхозяйного имущества. На сегодня в ДНР выявлено порядка 9 000 таких объектов. Необходимо, чтобы они не простаивали, а приносили пользу», - репостнул он сообщение Хуснуллина.
Напомню, ранее так называемые «парламенты» оккупированных частей Донецкой и Луганской областей приняли законы о национализации недвижимости, имеющей признаки бесхозной. Одним из таких признаков является неуплата за коммунальные услуги. Поэтому, под эту категорию подпадает большинство жилья, хозяева которого выехали с оккупированных территорий, начиная с 2014 года. Ведь если до 2022 года многие еще высылали деньги и платили за квартиру, после февраля 2022 года такие платежи стали физически невозможными. Более того, перечисление денег на оккупированные территории может быть квалифицировано как финансирование терроризма. Таким образом, десятки тысяч людей, которые в большинстве своем уезжали в 2014 году в надежде скоро вернуться, то есть, даже без личных вещей, сейчас в один момент станут бомжами.
Нет, понятно, что за эти годы все уже как-то решили свой жилищный вопрос, а после деоккупации «национализация» не будет иметь никаких юридических оснований. Но представьте: ваши личные фотографии; первый локон вашего ребенка; цветок, подаренный первой любовью, в томике Чехова… Все это растопчут чужие люди, сожгут вашем же дворе…
«За три года оккупированные регионы выявили 13,3 тысячи "бесхозных" объектов недвижимости, половину из которых - за неполный 2024 год. Если в первый год войны оккупационные власти находили в среднем по 235 "брошенных" домов каждый месяц, то сейчас - по полторы тысячи», - пишет на эту тему «Новая газета.Европа».
Журналисты отмечают, что «больше всего "бесхозного" жилья сейчас выявлено в Мариуполе». То есть там, где Россия усиленно строит военные транспортные коммуникации на случай, если Крымский мост будет разрушен. На втором месте - Мелитополь. Тоже на пути в Крым.
Издание цитирует жительницу Горловки: «В списках выявленного жилья без хозяев, которые публикует администрация, обращает на себя внимание расположение этих объектов: только центр или основные дорожные магистрали периферии. Никаких прифронтовых и неблагополучных в плане жилищного обустройства районов. Это наталкивает горожан на печальные мысли об отжиме имущества у беженцев в корыстных целях».
Нужно отметить, что владелец жилья может остановить процедуру «национализации». Но для этого ему нужно лично приехать на оккупированную территорию и явиться в органы власти. При этом, он должен предъявить российский паспорт. Понятно, что для большинства ВПЛ и беженцев - это невозможно. А те, которые поедут - сильно рискуют пополнить обменный фонд оккупантов или ряды «добровольцев».
Справка об авторе
Сергей Гармаш - украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года - главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.