На протяжении последних десяти лет школа имени русского поэта Александра Пушкина на улице Уус прилагает большие усилия для полного перехода на эстоноязычное обучение, и, по словам директора школы Алины Бразюлене, с начала нового учебного года все занятия будут вестись на эстонском языке.
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Препятствует ли имя Пушкина переходу школы на эстонский?
Исключение будет сделано для обучения русскому языка и культуре, украинскому языку и культуре, и английскому языку. В качестве еще одного исключения рассматривается сохранить русский язык обучения для детей с особыми образовательными потребностями.