Препятствует ли имя Пушкина переходу школы на эстонский?

Исключение будет сделано для обучения русскому языка и культуре, украинскому языку и культуре, и английскому языку. В качестве еще одного исключения рассматривается сохранить русский язык обучения для детей с особыми образовательными потребностями.

Школа, которая исторически была русской, или школой для русскоязычных детей, уже готова принять проживающих в окрестностях эстонских детей, но они не идут. В школе учатся 603 ученика, и только трое из них – из семей, в которых родной язык эстонский. Для их родителей умение детей говорить по-русски является ценным.