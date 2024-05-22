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Препятствует ли имя Пушкина переходу школы на эстонский?

Юри Саар
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Директор Пушкинской школы Алина Бразюлене у бюста Александра Пушкина работы Станислава Нечволодова в вестибюле школы. Большой вопрос – как будет называться школа при переходе на эстоноязычное обучение.
Директор Пушкинской школы Алина Бразюлене у бюста Александра Пушкина работы Станислава Нечволодова в вестибюле школы. Большой вопрос – как будет называться школа при переходе на эстоноязычное обучение. Фото: Margus Ansu

На протяжении последних десяти лет школа имени русского поэта Александра Пушкина на улице Уус прилагает большие усилия для полного перехода на эстоноязычное обучение, и, по словам директора школы Алины Бразюлене, с начала нового учебного года все занятия будут вестись на эстонском языке.

Исключение будет сделано для обучения русскому языка и культуре, украинскому языку и культуре, и английскому языку. В качестве еще одного исключения рассматривается сохранить русский язык обучения для детей с особыми образовательными потребностями.

Школа, которая исторически была русской, или школой для русскоязычных детей, уже готова принять проживающих в окрестностях эстонских детей, но они не идут. В школе учатся 603 ученика, и только трое из них – из семей, в которых родной язык эстонский. Для их родителей умение детей говорить по-русски является ценным.

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