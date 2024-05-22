Легендарная гонщица уходит из WRC. Знаете, сколько ей лет?

За свою раллийную карьеру Мутон выиграла четыре этапа, а в 1982 году заняла второе место в таблице очков пилотов. В 1986 году она прекратил участвовать в ралли, но окончательно из спорта не ушла.

В последние годы она работала делегатом по безопасности Международной автомобильной федерации (FIA). Накануне стартов Мутон проходила все спецучастки, и ее слово имело решающее значение.

Ее решения ожидали, затаив дыхание, поскольку от ее решения зависело, будет ли вообще проводиться заезд на том или ином спецучастке: например, если, по ее мнению, зрители будут стоять не в тех местах на трассе или же будут игнорироваться какие-то другие правила безопасности.

Мутон объявила о своем уходе из серии WRC во время ралли Португалии, и француженка была растрогана ​​тем, как болельщики встретили ее накануне проезда спецучастка.

«Это было нечто особенное, потому что люди махали нам, и мы также останавливались, чтобы помахать им в ответ, потому что хотели их поблагодарить.

Невероятно, что у нас такая поддержка и останутся такие воспоминания. Это очень эмоционально. Я сделала свою работу, я очень довольна. Шоу должно продолжаться", - прокомментировала Мутон порталу Rallyjournal.