В конце прошлой недели при пожаре в доме на колесах в Ласнамяэ погибли два человека. По сообщению полиции, в настоящий момент расследование указывает на то, что причиной возгорания стал поджог.
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Трагедия в Ласнамяэ: смерть двух человек в доме на колесах не была случайной, задержаны подозреваемые в убийстве
В прошлую пятницу в первой половине дня в центр тревоги поступило сообщение, что с улицы Вессе в Ласнамяэ поднимаются густой черный дым и пламя. Спасатели, отреагировавшие на вызов, увидели горящий дом на колесах, из которого извлекли тела двух людей.