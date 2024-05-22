Трагедия в Ласнамяэ: смерть двух человек в доме на колесах не была случайной, задержаны подозреваемые в убийстве

В прошлую пятницу в первой половине дня в центр тревоги поступило сообщение, что с улицы Вессе в Ласнамяэ поднимаются густой черный дым и пламя. Спасатели, отреагировавшие на вызов, увидели горящий дом на колесах, из которого извлекли тела двух людей.

Руководитель службы по расследованию преступлений против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес рассказал, что после получения вызова на месте происшествия была быстро собрана предварительная информация, которая указывала на то, что это мог быть поджог.