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Трагедия в Ласнамяэ: смерть двух человек в доме на колесах не была случайной, задержаны подозреваемые в убийстве

Александра Саарнийт
, журналист
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Пожар в доме на колесах в Ласнамяэ.
Пожар в доме на колесах в Ласнамяэ. Фото: Sander Ilvest

В конце прошлой недели при пожаре в доме на колесах в Ласнамяэ погибли два человека. По сообщению полиции, в настоящий момент расследование указывает на то, что причиной возгорания стал поджог.

В прошлую пятницу в первой половине дня в центр тревоги поступило сообщение, что с улицы Вессе в Ласнамяэ поднимаются густой черный дым и пламя. Спасатели, отреагировавшие на вызов, увидели горящий дом на колесах, из которого извлекли тела двух людей. 

Руководитель службы по расследованию преступлений против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес рассказал, что после получения вызова на месте происшествия была быстро собрана предварительная информация, которая указывала на то, что это мог быть поджог.

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