Андрей Канте проиграл дело против Министерства образования

Спор начался в марте 2022 года, когда в Министерство образования поступила информация, что на стенах Ласнамяэской русской гимназии висят портреты российских государственных деятелей, и жалоба, что в школе формируют мышление, поддерживающее российского лидера Владимира Путина.

Министерство передало письмо школе, оно также отразилось в реестре документов ведомства. Там его нашли СМИ, которые осветили эту тему.

Канте решил, что происходящее задевает его честь и доброе имя, и попросил опровергнуть утверждения, что по его распоряжению на стенах школы висят портреты российских государственных деятелей, что по его инициативе в школе формируют поддерживающие политику Путина настроения и что он поддерживает политику Путина и его военные действия в отношении Украины.

Министерство образования и науки возразило, что не выступало с перечисленными Канте утверждениями и что они даже не содержались в такой форме в поступившем министерству и пересланном школе письме.

В апреле прошлого года Харьюский уездный суд частично удовлетворил иск Канте, обязав министерство опровергнуть неверные утверждения о Канте, содержавшиеся в отправленном школе 17 марта 2022 года письме. Суд приговорил министерство к выплате в пользу Канте компенсации нематериального ущерба в размере 1500 евро и пени по закону, а также компенсации материального ущерба в размере 1404 евро с пеней.

Министерство обратилось в окружной суд, который частично аннулировал решение уездного суда. Суд второй инстанции аннулировал решение об удовлетворении иска об опровержении утверждений, но оставил в силе обязанность выплаты компенсации в пользу Канте, поскольку, по оценке суда, в письме министерства содержались задевающие честь оценки в адрес Канте.

Министерство и Канте решили подать на решение окружного суда кассационную жалобу в Госсуд, который в обнародованном в среду решении решил аннулировать решения уездного и окружного суда и в полном объеме не удовлетворять жалобу Канте. Канте также должен будет понести в полном размере судебные издержки за процесс, в том числе и за министерство.